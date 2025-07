Ochránci přírody mají čtyři desítky oznámení o výskytu losa v Česku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Kolem čtyř desítek oznámení o výskytu mladého samce losa evropského v Česku dostala dosud od lidí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Lidé mohou data o pozorování losa zadat přes webovou aplikaci. Poslední oznámení je ze středy, kdy byl los u Nivnice na Uherskohradišťsku, řekla ČTK mluvčí AOPK Karolína Šůlová. Ochránci přírody informace o pohybu zvířete vítají. Zároveň však vyzývají veřejnost, aby losa nepronásledovala a nepřibližovala se k němu."Děkujeme všem, kteří nám údaje o výskytu losa poslali a posílají. Apelujeme však na nadšené fotografy i média, aby respektovali, že se jedná o divoké zvíře, nepronásledovali je, neplašili a nepřibližovali se k němu ve snaze o co nejlepší snímek. Zvíře může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit," uvedla ředitelka odboru druhové ochrany AOPK Jindřiška Jelínková.

Zvíře může vážit až půl tuny. "Prosíme, pokud losa uvidíte, nepřibližujte se, zaznamenejte si místo setkání, zašlete nám souřadnice a v klidu se vzdalte. I bez fotografie a videa je to mimořádný zážitek," uvedla Jelínková.

Lidé podle Šůlové často k hlášení přikládají fotografii. Ochránci přírody i díky hlášením sledují pohyb losa ai kontrolují jeho stav. Obecně se data o pohybu zvířat mohou využít například při stanovení migračních koridorů.

Cesta mladého losa, který doputoval z Polska do podhůří Bílých Karpat, vzbuzuje velký zájem veřejnosti. Lidé jeho pohyb mapují také na sociálních sítích. "Víme, že lidi zvířata, obzvlášť ta velká a atraktivní, zajímají. Byli bychom rádi, kdyby případ tohoto losa, ale nejen jeho, vedl k zamyšlení co dělat, abychom s nimi dokázali sdílet společný prostor. V naší krajině se pohybují i vlci, rysové, jeleni, ojediněle medvěd. Není to atrakce, ta zvířata do naší krajiny patří a teď je na nás, zda je dokážeme akceptovat a vytvoříme jim pro přežití vhodné podmínky," uvedla Jelínková.

Los, který se už pohyboval na více místech Zlínského kraje, je zřejmě stejným zvířetem, které se na začátku června objevilo v Ludgeřovicích na Opavsku. Od Zlína jsou vzdálené vzdušnou čarou zhruba 90 kilometrů. Poté byl viděn i na dalších místech. Zřejmě se zatoulal z Polska, kde je výskyt těchto zvířat častější. Na Zlínsku například procházel rušnou křižovatku v Želechovicích nad Dřevnicí, policisté jej poté doprovodili k lesu.

Los evropský patří mezi největší evropské savce. Ve střední Evropě ho lidé vyhubili, v minulém století se začal opět šířit z Polska. Podle odhadů žije v České republice zhruba 20 losů, z toho asi 15 na Šumavě. Jejich počty ale podle ochránců přírody klesají, ohrožují je pytláci a budování bariér v krajině. Jde o chráněný druh.

