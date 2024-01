Ochránci přírody na Plzeňsku po roce opět sčítali vodní ptáky na řece Berounce

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Bengt Nyman / Flickr Kromě divokých kachen patřili letos k nejčetnějším ptákům morčáci, což jsou severské kachny, které tady zimují.

Stovky vodních ptáků několika druhů napočítali včera na Plzeňsku a Rokycansku ochránci přírody z Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva (DESOP) Plzeň při tradičním zimním sčítání vodních ptáků. Na kánoích projeli z Plzně až do Zvíkovce řeku Berounku, která je významným zimovištěm vodních ptáků. Stahují se na ní nejen ptáci z momentálně zamrzlých rybníků a nádrží, přilétají sem zimovat i ptáci ze severní Evropy, řekl ČTK Karel Makoň z DESOP, který také vede plzeňskou záchrannou stanici živočichů.

"Čtyři posádky ve čtyřech kánoích projely 56 říčních kilometrů. Letos to bylo hodně zajímavé hlavě z toho důvodu, že zima byla jiná než ty předešlé. Konečně mrzlo, takže byly zamrzlé stojaté vody a všechno ptactvo se stáhlo zpět na řeky. Proto to bylo i z hlediska druhového zajímavější. Bohužel ty počty ptáků jsou stále stejné a tendence je taková, že spíše klesají než stoupají," poznamenal Makoň. Na Plzeňsku se sčítání koná už asi dvacet let a i když je každý rok důležitým střípkem do celkové evropské skládačky, činit závěry pouze z meziročního porovnání podle Makoně nelze. "Je potřeba se na to dívat z pohledu třeba střední Evropy a za hodně dlouhou řadu let," řekl.

Ochránce přírody letos překvapil například poměrně vysoký počet orlů mořských, které zahlédli. "Jestli se nepletu, loni jsme neviděli ani jednoho, letos jich bylo na celém úseku 15. Jedná se ale o ptáky, kteří sem přilétají zimovat ze severu," řekl Makoň. Kromě divokých kachen patřili letos k nejčetnějším ptákům morčáci, což jsou severské kachny, které tady zimují. Těch bylo na řece kolem 200, dále kolem deseti dalších severských hostů hoholů, několik desítek labutí, zimující kormoráni, tři potápky malé, několik ledňáčků, volavky bílé a šedé a výjimečně samec kachny zrzohlávky, které v Česku přezimují vzácně.

Ekology v mrazivém počasí potrápil silný studený vítr, nečekanou komplikací při vystupování z lodí byly i šikmé břehy Berounky pokryté ledem, který se tam utvořil po nedávné velké vodě. "Nikdo se ale s lodí nepřevrátil ani nezranil," dodal Makoň.

