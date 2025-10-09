Ochránci přírody sledují území u Senožat. Výskyt medvěda potvrzený není
9.10.2025 17:47 | SENOŽATY (ČTK)
Podle odborníků je prakticky vyloučené, aby se do tohoto území dostal volně žijící medvěd z Karpat, kde je jejich nejbližší populace, uvedl Hlaváč. Zvíře by muselo přejít přes celou Moravu a překonat několik dálnic. "Nedovedu si představit, že by si ho nikdo nevšiml," uvedl. Pak by se nabízela otázka, zda by to nemohlo být zvíře z nějakého nelegálního chovu.
Obec Senožaty s 800 obyvateli nabádá místní k opatrnosti. Vedení školy a školky upozornila na to, aby se děti při vycházkách držely v obci. Škola pro jistotu zrušila naplánovaný úklid lesa, řekl starosta Ladislav Mareš (nestraník).
