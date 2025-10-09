https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-prirody-sleduji-uzemi-u-senozat-vyskyt-medveda-tam-potvrzeny-neni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ochránci přírody sledují území u Senožat. Výskyt medvěda potvrzený není

9.10.2025 17:47 | SENOŽATY (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ochránci přírody od středy sledují území u Senožat na Pelhřimovsku, kde údajně myslivec zahlédl medvěda. Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), dnes ČTK řekl, že výskyt medvěda dosud potvrzený není. Na místě je podle něj přiměřená opatrnost. Požádal, aby lidé, kteří by našli nějaké indicie, kontaktovali agenturu ochrany přírody nebo policii.
 
"Můžu říci, že podle svědků, kteří ta pozorování měli, to vypadá, že to není úplně planá zpráva na první pohled, ale zároveň to nejde potvrdit," uvedl Hlaváč. V jednom případě člověk údajně viděl medvěda na okraji silnice, našly se také povalené kontejnery s roztahanými odpadky. Objevují se i zjevně falešné zprávy, například video s medvědem údajně z blízkých Křelovic vytvořené umělou inteligencí.

Podle odborníků je prakticky vyloučené, aby se do tohoto území dostal volně žijící medvěd z Karpat, kde je jejich nejbližší populace, uvedl Hlaváč. Zvíře by muselo přejít přes celou Moravu a překonat několik dálnic. "Nedovedu si představit, že by si ho nikdo nevšiml," uvedl. Pak by se nabízela otázka, zda by to nemohlo být zvíře z nějakého nelegálního chovu.

Obec Senožaty s 800 obyvateli nabádá místní k opatrnosti. Vedení školy a školky upozornila na to, aby se děti při vycházkách držely v obci. Škola pro jistotu zrušila naplánovaný úklid lesa, řekl starosta Ladislav Mareš (nestraník).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Doupovské hory Foto: Lubor Ferenc Wikimedia Commons Vojenský újezd Hradiště upozornil na možný výskyt medvěda v prostorách cvičiště Vlk Foto: Depositphotos V Doupovských horách se objevila vlčí smečka, není jasné, jestli zde i žije Vlčice a vlče Foto: Depositphotos Na Broumovsku jsou tři vlčí smečky, počet útoků na hospodářská zvířata klesl

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 85

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 9

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 11

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist