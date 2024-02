Ochránci přírody vyzvali ministry, aby zastavili další kácení ve Ždánickém lese

Foto | Andrea Špak / Greenpeace

Ochránci přírody vyzvali ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra zemědělství Marka Výborného (oba KDU-ČSL), aby zastavili další destrukci Ždánického lesa na jihu Moravy. I přes sliby se v něm podle nich znovu intenzivně kácelo a těžká lesní technika tam rozryla rozsáhlé oblasti, uvedl mluvčí ekologické organizace Greenpeace ČR Lukáš Hrábek. Ministr Hladík sdělil ČTK, že ho situace překvapila a že počítá s dohodnutým přechodem těžby ve Ždánickém lese na šetrné hospodaření. V místě hospodaří státní podnik Lesy ČR, který slova Greenpeace o intenzivním kácení odmítl."Já počítám s dohodnutým postupem, který jsme s Lesy ČR a ministrem Výborným dohodli vloni v prosinci. To znamená se změnou přístupu k těžbě v oblasti Ždánického lesa, který bude znamenat přechod na šetrné hospodaření, na přirozenou obnovu lesa, využívání výběrných principů i ponechávání biotopových stromů tak, aby byla posílena ochrana dochovaných přírodních hodnot, biodiverzity i dalších funkcí lesa," uvedl Hladík. "Lesy ČR mají navrhnout konkrétní změny. O výsledku bychom pak měli jednat s panem ministrem Výborným, a to i na základě výzvy vědců," doplnil.

"Postupujeme šetrně, na malých plochách vybíráme jednotlivé stromy, žádné holoseče nevznikají. Díky obnově a postupnému prosvětlování tohoto hospodářského lesa dostávají příležitost mladé stromky podrůstající mateřský porost, z jehož semen a plodů vzešly," řekla ČTK mluvčí LČR Eva Jouklová. V lese by se měly uchytit především buky, duby a modříny. V lokalitě by měl podle podniku vzniknout různorodý les, který odolá změně klimatu i škůdcům.

Podle ochránců státní podnik ve Ždánickém lese několik týdnů nekácel a s intenzivním kácením začal znovu na přelomu ledna a února, kdy byla půda po deštích podmáčená. Těžká lesní technika tak podle nich rozryla rozsáhlé oblasti lesa. Ve Ždánickém lese se podle nich kácelo i přesto, že loni v prosinci deklarovali oba ministři záměr zavést ve Ždánickém lese větší ochranu a ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík oznámil, že se dohodli na monitoringu cenných porostů, ve kterých Lesy ČR následně rozhodnou o nejlepším způsobu a režimu ochrany.

"Nedává smysl na jedné straně připravovat ochranu lesa a ve stejné chvíli ho masivně kácet. Věřili jsme, že ministerstva a Lesy ČR kácení Ždánického lesa zastaví alespoň do doby, než bude rozhodnuto o jeho ochraně. Pokud budou Lesy ČR kácet ve Ždánickém lese stále takovým tempem, nezůstane z něj brzy nic, co by se dalo ještě chránit," uvedla koordinátorka kampaně za záchranu starých lesů Nekácejte.cz Nikol Krejčová. Doplnila, že jejich průzkum přitom potvrdil, že v lese stále místy zůstávají i klády stromů pokácených na jaře a na podzim loňského roku, jejichž dřevo již nyní tleje. "Vyzýváme proto ministra Hladíka a Výborného, aby další destrukci Ždánického lesa zastavili a urychleně zavedli na tomto území účinnou ochranu, kterou si místní příroda zaslouží," uvedla Krejčová.

Minulý týden poukazovali na necitlivý způsob lesního hospodaření ve Ždánickém lese a Chřibech na jihovýchodní Moravě odborníci na biodiverzitu a ekologii lesa z několika institucí. Navrhli diskusi.

Ochránci přírody v minulosti kritizovali způsob, jakým Lesy ČR v lokalitě hospodaří, kdy místo vzrostlých stromů zůstaly na řadě míst jen vykácené plochy. Vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR Ondřej Pecháček loni na podzim uvedl, že se muselo postupovat rychleji, protože obnova lesa byla v plánu dřív, ale nebyly kapacity kvůli kůrovcové kalamitě. K obnově tak Lesy ČR přikročily jen dvoufázově, tedy odstranily původní porost, aby narostl nový. Další proces obnovy už podle něj měl být šetrnější.

Ždánický les je na jihovýchod od Brna na pomezí Hodonínska a Vyškovska. Sousedí například s Litenčickou pahorkatinou či Kyjovskou pahorkatinou.

