Ochránci přírody zlepšili podmínky pro chráněné střevle v lesním rybníčku na Pelhřimovsku
Revitalizace rybníčku provedená letos na podzim navázala na dlouhodobý způsob hospodaření, jehož cílem je udržet v něm vodu s nízkým obsahem živin, především dusíku a fosforu. Důležité je také pravidelné odstraňování dravých ryb.
V rybníčku bylo odloveno a po dvou dnech vráceno zpátky přes 1500 střevlí a slunek. Bylo tam i osm raků říčních. Zatímco obvykle se rybníky po výlovu nechávají částečně vyschnout, v tomto případě bylo potřeba citlivé druhy rychle vrátit do vody, uvedla mluvčí. Mezitím byly ryby na sádkách, kam byly dovezené ve speciální přepravní bedně. Umožnila to spolupráce se žďárskou firmou Kinský. V části rybníčku mezitím pracovníci odstranili většinu vegetace, především řasy parožnatky.
Rybníček je s potokem spojený náhonem dlouhým 200 metrů. Poškozený byl při lesní kalamitě v květnu 2023 způsobené větrem. Lesy ČR, jimž pozemky patří, po dohodě s agenturou tehdy vývraty rychle odklidily a pročistily náhon. Podmínky pro vzácné druhy živočichů se podařilo obnovit.
reklama