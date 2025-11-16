https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-prirody-zlepsili-podminky-pro-chranene-strevle-v-lesnim-rybnicku-na-pelhrimovsku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ochránci přírody zlepšili podmínky pro chráněné střevle v lesním rybníčku na Pelhřimovsku

16.11.2025 18:06 | KAMENICE NAD LIPOU (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Karelj / Wikimedia Commons
Na Pelhřimovsku zlepšili ochránci přírody podmínky pro ohrožené druhy drobných ryb v lesním rybníčku u Starých Hutí. Žijí v něm střevle potoční a slunky obecné, jimž vadí znečištěná voda. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) dala z rybníka odstranit většinu mokřadní vegetace, která zhoršuje podmínky pro tření těchto ryb. ČTK to sdělila mluvčí Kateřina Šůlová. Střevle i slunky byly dřív v Česku mnohem běžnější, na Vysočině nyní přežívají jen v několika lokalitách.
 
Rybníček napájený Huťským potokem je v lesích poblíž bývalého dětského tábora Staré Hutě nedaleko Kamenice nad Lipou. "Je to zajímavá ukázka toho, jak vypadaly rybníky na Vysočině a co v nich žilo, než se začalo intenzivně hospodařit," uvedl ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR Václav Hlaváč.

Revitalizace rybníčku provedená letos na podzim navázala na dlouhodobý způsob hospodaření, jehož cílem je udržet v něm vodu s nízkým obsahem živin, především dusíku a fosforu. Důležité je také pravidelné odstraňování dravých ryb.

V rybníčku bylo odloveno a po dvou dnech vráceno zpátky přes 1500 střevlí a slunek. Bylo tam i osm raků říčních. Zatímco obvykle se rybníky po výlovu nechávají částečně vyschnout, v tomto případě bylo potřeba citlivé druhy rychle vrátit do vody, uvedla mluvčí. Mezitím byly ryby na sádkách, kam byly dovezené ve speciální přepravní bedně. Umožnila to spolupráce se žďárskou firmou Kinský. V části rybníčku mezitím pracovníci odstranili většinu vegetace, především řasy parožnatky.

Rybníček je s potokem spojený náhonem dlouhým 200 metrů. Poškozený byl při lesní kalamitě v květnu 2023 způsobené větrem. Lesy ČR, jimž pozemky patří, po dohodě s agenturou tehdy vývraty rychle odklidily a pročistily náhon. Podmínky pro vzácné druhy živočichů se podařilo obnovit.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Krušné hory - Božídarský Špičák Foto: SehLax Wikimedia Commons Vyhlášení CHKO Krušné hory by měla předcházet diskuze, řekl prezident Pavel Koroptev polní Foto: Frank Vassen Flickr Na Vysočině chystají farmáři s ochránci pozemky vhodné pro mizející koroptve Dobrovolnické dny LIFE Adapt Brdy Foto: ČZU Od sázení buků po obnovu prameniště – stovky dobrovolníků pomáhaly v brdských lesích

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

16.11.2025 18:17
Slunky se třou na vegetaci, ale střevle potřebují proudný štěrk, je zajímavé, že jsou v jednom rybníku.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist