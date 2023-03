Ochránci provázejí zájemce v rezervaci Ransko s bledulemi

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ochránci přírody o víkendu zahájili letošní komentované vycházky do Národní přírodní rezervace Ransko ve Žďárských vrších, v níž roste nejvíc bledulí na Vysočině. Při úvodní nedělní vycházce sice svítilo slunce, ale květy bledulí jen tu a tam vykukovaly zpod sněhu, který napadl v sobotu. Vycházky do jedné z nejznámějších lokalit Ždárských vrchů bude správa CHKO pořádat i tento víkend, sdělil průvodce Petr Piechula.

"Bledule už jsou prakticky v polovině svého vegetačního období. Jak se oteplilo na konci února, tak hned vyrazily," uvedl Piechula. Sníh a mráz růst jen pozastavil. Při procházce rezervací v době květu bledulí jsou vidět i jiné druhy rostlin, například jedovaté lýkovce. "Je to keř, který nakvétá drobnými růžovofialovými kvítky," uvedl Piechula. Podotkl, že lokalita je zajímavá rovněž z geologického hlediska. "Na takových výchozech tady na kopcích nacházíme hadcové bory. Což je velká zvláštnost, hadec se tady široko daleko nevyskytuje," řekl.

Bledule rostou na Vysočině i jinde, komentované vycházky v době jejich květu organizuje správa CHKO jenom v Ransku. "Ta lokalita je obecně známá a lidí je tam veliké množství, hlavně o víkendu," řekl ČTK ředitel správy Václav Hlaváč. Cílem je podle něj poskytnout lidem informace o území a zároveň předcházet tomu, aby nevstupovali do míst s bledulemi, protože by je poškozovali. Upozornil na to, že v celé národní přírodní rezervaci návštěvníci mohou chodit jen po veřejných cestách.

Národní přírodní rezervace Ransko zabírá okolo 700 hektarů území mezi Havlíčkovou Borovou a Ždírcem nad Doubravou. Bledule jarní tam rostou na několika desítkách hektarů s olšemi a jasany. V minulých letech tamní lokality poznamenalo odumírání jasanů napadených houbovou chorobou. Les se příliš prosvětlil a začaly se rozrůstat jiné druhy rostlin, například ostružiník, což mohlo území s bledulemi poškodit. Po dohodě s ochránci tam lesníci dosázeli jiné dřeviny, především listnaté.

Bledule na Vysočině rostou například i v přírodních rezervacích Údolí Chlébského potoka na Bystřicku, Jechovec poblíž Telče a Hroznětínská louka na Havlíčkobrodsku.

