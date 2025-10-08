Odboráři Pražských služeb chtějí úpravy nové smlouvy o svozu odpadu
Město plánuje od příštího roku zadat PSAS jako svojí firmě napřímo zakázku za svoz odpadu v celé metropoli v hodnotě přibližně 2,19 miliardy korun ročně. Podle zaměstnanců návrh smlouvy obsahuje špatně nastavenou inflační doložku.
"Ta by v praxi znamenala dlouhodobý pokles reálných mezd zaměstnanců, což je pro nás nepřijatelné. Navíc by tím naprosto vyšachovala odbory z jednání o valorizaci mezd v dalších letech," stojí v dopise, pod kterým jsou podepsáni odboroví předáci Miloslav Jukl a Jindřich Vyskočil. Podle Jukla někteří zaměstnanci dopis vylepili na své vozy předtím, než s nimi dnes ráno vyjeli na směnu.
Odboráři v dopise dále požadují ochranu zaměstnanců před politickými tlaky a jasný signál, že politické zásahy do řízení PSAS nebudou tolerovány. Komrsková má podle nich také respektovat dřívější usnesení zastupitelstva, podle kterého nemají členové vedení města poškozovat dobré jméno městských firem.
Spory mezi Komrskovou a Piráty a vedením PSAS trvají řadu měsíců, Piráti v dozorčí radě opakovaně navrhli odvolání šéfa této městské firmy Patrika Romana. Odůvodnili to tím, že byl ve více případech ve střetu zájmů. Zástupci PSAS a jejích zaměstnanců naopak označili vyjádření Komrskové a snahy o odvolání ředitele za vyvrcholení jejího nepřátelského postoje vůči firmě.
Odbory kvůli konfliktu vyhlásily dosud trvající stávkovou pohotovost. Nyní v dopise uvedli, že jsou obeznámeni s posudky a analýzami, na základě kterých neshledávají tvrzení Pirátů ohledně pochybení vedení firmy jako pravdivá.
Praha ke sporům ohledně PSAS založila pracovní skupinu, dosavadní jednání zatím vyhrocenou situaci neuklidnila. Piráti s opoziční Prahou Sobě a zastupitelkou a senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou nedávno požádali o svolání mimořádného zastupitelstva, kde se bude o situaci v městské odpadové firma hovořit. Bude 15. října.
