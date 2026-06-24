Odborníci a rybáři odlovili z rybníka v Kroměříži téměř 2700 invazních sumečků
"Invazní druhy představují vážné riziko pro přírodu i hospodaření v krajině. Proto podporujeme opatření, která pomáhají jejich šíření omezovat. Stejně jako se věnujeme invazním rostlinám, pokračujeme také v regulaci problematických živočichů. Právě včasné zásahy jsou klíčem k tomu, aby se jejich negativní dopady dále nezvyšovaly," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO).
Odborníci ryby loví pomocí speciálních košíků, takzvaných vrší, které zůstávají ve vodě přibližně 12 hodin. Ostatní ulovené druhy ryb jsou po zaznamenání údajů vraceny do vody.
"Sumeček černý je velmi přizpůsobivý, rychle se množí a nemá téměř žádné přirozené nepřátele. Živí se bezobratlými živočichy, požírá jikry a plůdek ryb i chráněné obojživelníky. Pokud se přemnoží, dokáže výrazně poškodit celý vodní ekosystém i rybářské hospodaření," uvedl Pavel Jurajda z Akademie věd ČR, který se regulaci sumečků na různých místech Česka věnuje.
Dosavadní výsledky naznačují, že se regulace daří. "Podle rybářů se počet sumečků v Medkově rybníku postupně snižuje, a naopak přibývá původních druhů ryb, například plotic. Zároveň se mění velikostní složení populace sumečků, což může být známkou jejího oslabování. Během loňského čtyřdenního odlovu se odborníkům podařilo ulovit 10.254 jedinců sumečka černého o celkové hmotnosti více než 272 kilogramů. Odloveno bylo také 179 kusů sumečka amerického," doplnila Železníková.
Sumeček černý je od roku 2022 zařazený mezi invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii. Jeho chov, přeprava, prodej i vypouštění do volné přírody jsou proto zakázány a členské státy musejí přijímat opatření omezující jeho šíření.
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