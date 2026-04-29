Odborníci letos poprvé zachytili nebezpečnou sršeň asijskou, byla v autobuse
"Naštěstí se ukázalo, že se jedná o jednoho jedince, který poletoval v autobusu vracejícím se ze zájezdu z Paříže," uvedl Tomáš Görner z agentury. Sršeň začala být aktivní ráno po zastávce na odpočívadle, poté cestující nález oznámili přes aplikaci Nahlaš sršeň. Víc jedinců v autobuse nebylo. "Pro jistotu však budeme v následujících týdnech podrobně monitorovat okolí benzínové stanice ve spolupráci s místní pobočkou Českého svazu včelařů," dodal Görner.
Cestujícím poděkoval za duchopřítomnost a nahlášení. "Ukazuje se, že je možný dovoz jedinců sršní i běžnou dopravou, nejen v kamionech se zbožím. Právě teď, v první půlce jara, hrozí riziko, že by mohlo dojít k dovozu přezimující královny, která by u nás mohla založit nové hnízdo. Je proto potřeba poletující královny odhalit dřív, než novou kolonii založí," upozornil.
Lidé mohou výskyt sršně asijské ohlásit i s fotografií a udáním místa nálezu na e-mail invaznidruhy@aopk.gov.cz nebo přes aplikaci Nahlaš sršeň.
Do Evropy se sršeň asijská dostala z jihovýchodní Asie v roce 2004 a od té doby se na kontinentu rychle šíří. Podle dosavadních poznatků se do České republiky dostala především přepravou zboží. Od domácí sršně obecné se pozná podle tmavšího těla a charakteristických žlutě zbarvených konců končetin.
Napadá včelstva a je nebezpečná i pro volně žijící druhy hmyzu. Nejúčinnější způsob boje proti jejímu šíření je včasné odhalení a likvidace hnízd, která se obvykle nacházejí vysoko v korunách stromů nebo v lidských stavbách. Lidé by se ale neměli pokoušet hnízdo sami odstranit, protože sršně mohou být agresivní. Přesnou lokalitu s fotografií by měli neprodleně oznámit odborníkům.
