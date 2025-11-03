Odborníci: Nová vláda v sektoru zemědělství slibuje těžko proveditelné sliby
Vláda se v materiálu zavazuje ke snížení byrokracie, což je i jeden z požadavků, který opakovaně žádají zemědělci. Chtěli pokles alespoň o 30 procent. Podle Maiera ale vláda regulaci naopak navýší. K nárůstu byrokracie podle něj povede například omezení marží řetězců a jejich zveřejňování. "Místo toho by vláda měla zvýšit konkurenční prostředí, umožnit vstup novým konkurentům do odvětví, tedy zjednodušit podnikání," uvedl Maier.
Agrární analytik Havel navíc upozornil, že regulovat marže je téměř nemožné. "Marže je rozdíl mezi cenou, za kterou řetězce nakupují a za kterou poté prodávají, přičemž tento rozdíl se skládá z řady položek, například i z mezd zaměstnanců maloobchodu. Jinými slovy – regulovat marže by v praxi obnášelo i regulovat mzdy zaměstnanců," řekl Havel.
Vláda chce také prosadit dosledovatelnost původu u všech kategorií potravin, podle Havla je to však možné jen teoreticky. Dnes například existuje povinnost uvádět zemi původu u masa, ovoce a zeleniny, což by se podle Havla dalo rozšířit, u vícesložkových potravin ale vidí se sledováním původu problém. "Bylo by to spojeno se značnou byrokracií, navíc se složky potravin a jejich původ v čase mění," řekl Havel.
"Pak tu máme zřízení jakéhosi potravinového ombudsmana, což je další byrokratický nesmysl, kontrolních orgánů tu máme více než dost," uvedl Maier. Rovněž Havel považuje zavedení potravinového ombudsmana za nadbytečné.
Ombudsman by podle předvolebního programu hnutí ANO měl chránit spotřebitele před neférovými praktikami. Strana k jeho zřízení chce využít stávající kapacity ministerstva zemědělství, takže podle ANO nevzniknou nové náklady pro stát. Ministerstvo už dříve na dotaz ČTK uvedlo, že o nápadu zřízení potravinového ombudsmana se na úřadu nikdy neuvažovalo a nikdy v minulosti neexistoval.
Vznikající vláda také slibuje zajistit cenově dostupné a bezpečné potraviny, přispět k tomu chce mimo jiné omezením dovozů nekvalitních potravin. "Programové prohlášení nereflektuje, že jsme na jednotném evropském trhu a jakkoliv omezovat dovozy sami nesmíme. A navíc by takového omezování okamžitě zvýšilo u nás ceny," poznamenal Maier. I Havel upozornil, že dovoz z EU lze omezit jen v případě prokazatelného ohrožení zdraví spotřebitele. "Obrana tuzemského trhu před levnými a nekvalitními dovozy ze třetích zemí mimo EU je nepochybně možná, to se ale děje již v současné době," dodal Havel.
Zemědělci se obávali přílivu levných zemědělských produktů v souvislosti s uzavřením dohody mezi EU a zeměmi ze sdružení Mercosur. Opakovaně kvůli tomu protestovali. Ve své společné iniciativě s kroky, které podle nich pomohou českému zemědělství, také zmiňují regulaci importů, více se ale zaměřují na to, aby produkty dovážené do EU splňovaly stejné normy jako evropské zemědělské produkty.
Havel nicméně ocenil v programu deklarované vytváření vyšší přidané hodnoty v zemědělství a potravinářství, snahy o zlepšení životních podmínek chovaných zvířat, snahy o snížení závislosti na dotacích nebo snahy o užší propojení měst a venkova. "Pokud se podaří nalézt rovnováhu mezi omezením byrokracie a podnikáním jako takovým, může materiál, zejména pro větší zemědělské podnikatele, představovat přínos," uzavřel Havel.
O programu jednali ANO, SPD a Motoristé předminulý týden, okruhy odpovídaly ministerským agendám. Uskupení krátce po sněmovních volbách oznámila, že si ve vládě rozdělí 16 pozic. Devět křesel bude mít ANO, které obsadí místa premiéra a ministrů financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. SPD má nominovat trojici odborníků na ministerstva obrany, zemědělství a dopravy, Motoristé povedou ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.
Personální otázky však vznikající koalice odložila stranou i kvůli kontroverzím, které se objevily v souvislosti s některými zvažovanými jmény krátce po volbách. Motoristé trvají na nominaci poslance Filipa Turka na ministerstvo zahraničních věcí i po kauze spojené s jeho rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích. Odborná veřejnost či budoucí opozice zpochybňují také zvažovaný nástup šéfa Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí, poslance stejné strany Oto Klempíře na kulturu či Martina Šebestyána na zemědělství.
