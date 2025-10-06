https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-novy-ministr-zemedelstvi-bude-nejspis-z-hnuti-ano-mozna-i-sef-svazu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

6.10.2025 19:09 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Příštím ministrem zemědělství bude pravděpodobně kandidát z hnutí ANO, uvedli agrární odborníci na dotaz ČTK. Je ale podle nich možné, že ANO sáhne i mimo své řady a zvolí například někoho z vedení Agrární komory ČR nebo Zemědělského svazu ČR. Komoru nyní vede Jan Doležal, v čele svazu je Martin Pýcha. Příští vláda bude nejspíš ve složení ANO, SPD a Motoristů, řekl dnes prezident Petr Pavel.
 
Agrární analytik Petr Havel i agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier se shodují, že post ministra zemědělství obsadí někdo z hnutí ANO nebo s hnutím spřízněný, vzhledem k tomu, že Motoristé nemají zemědělství jako svou prioritu a SPD se v sektoru podle nich příliš neorientuje.

"Vůbec bych se nedivil, kdyby se budoucím ministrem zemědělství stal někdo z vedení Agrární komory ČR nebo Zemědělského svazu ČR. Před tím bych ale varoval, takový člověk pak přirozeně hájí zájmy profesní skupiny, ze které vzešel," řekl Maier s tím, že konkrétní jména uvádět nechtěl.

Havel naopak zmínil kandidáty na ministra zemědělství tři. Prvním je Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu a současný představitel Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků. Za možného následovníka současného ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) označil Havel i někdejšího náměstka ministra zemědělství a europoslance za ANO Martina Hlaváčka. Posledním jmenovaným je Martin Pýcha. "Z uvedených jmen by byl asi nejvhodnější Martin Hlaváček, který má zkušenosti jak z ministerstva, tak z EU," dodal Havel.

Agrární komora ČR k výsledkům voleb uvedla, že je apolitická organizace a je připravena ke spolupráci s příští vládou, ať už její složení bude vypadat jakkoliv.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Mladí lidé se sazeničkami v sadbovači Foto: Depositphotos Začíná platit zákon, který má mladým zemědělcům usnadnit přístup k půdě Farmářské trhy Foto: Depositphotos Rodinní farmáři vyzvou příští vládu, aby podpořila společnou politiku po roce 2027 Ministr zemědělství Marek Výborný Foto: European People&apos;s Party Flickr Výborný lituje, že víc nesjednotil zemědělský sektor. Krize jsem zvládl, řekl

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 50

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 36

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 8

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 51

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 96

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist