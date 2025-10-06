Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu
"Vůbec bych se nedivil, kdyby se budoucím ministrem zemědělství stal někdo z vedení Agrární komory ČR nebo Zemědělského svazu ČR. Před tím bych ale varoval, takový člověk pak přirozeně hájí zájmy profesní skupiny, ze které vzešel," řekl Maier s tím, že konkrétní jména uvádět nechtěl.
Havel naopak zmínil kandidáty na ministra zemědělství tři. Prvním je Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu a současný představitel Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků. Za možného následovníka současného ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) označil Havel i někdejšího náměstka ministra zemědělství a europoslance za ANO Martina Hlaváčka. Posledním jmenovaným je Martin Pýcha. "Z uvedených jmen by byl asi nejvhodnější Martin Hlaváček, který má zkušenosti jak z ministerstva, tak z EU," dodal Havel.
Agrární komora ČR k výsledkům voleb uvedla, že je apolitická organizace a je připravena ke spolupráci s příští vládou, ať už její složení bude vypadat jakkoliv.
