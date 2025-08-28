https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-problem-se-zmenou-klimatu-nezmizi-bude-ho-muset-resit-kazda-vlada
Problém se změnou klimatu nezmizí, bude ho muset řešit každá vláda, shodují se odborníci

28.8.2025 12:35 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V případě, že by se nová vláda vyhýbala zásadnímu řešení emisí skleníkových plynů, problém nezmizí a nevyhnutelně se jím budou muset zabývat dříve či později její nástupci. Na briefingu to dnes uvedli odborníci z neziskové organizace Fakta o klimatu. Klimatická změna je podle nich dlouhodobý problém, který je třeba řešit konzistentně.
 
V Česku pochází 75 procent emisí z fosilních paliv. Pokud by jejich snižování ustalo, projeví se to podle odborníků na zhoršující se klimatické změně, což zasáhne třeba zemědělství, ale bude mít dopady také na společnost.

Evropská komise navrhla, aby členské státy do roku 2040 snížily emise o 90 procent proti roku 1990. Cíl má být mezikrokem na cestě k dosažení klimatické neutrality, podle expertů ale rozhodující bude, co se stane v příštích deseti letech.

Podle Kateřiny Kolouch Grábovské z projektu Fakta o klimatu návrh vychází mimo jiné i z doporučení vědeckého poradního orgánu pro změnu klimatu. "Symbolika cíle je důležitá, ale skutečný dopad na oteplování určí kroky v příští dekádě," uvedla. Evropská komise podle ní navrhuje větší flexibilitu než u dřívějších cílů, aby byly reálně splnitelné. Zatímco Dánsko, které nyní předsedá EU, návrh aktivně podporuje, v české politice zatím podobnou podporu nemá.

Velkou část emisí, které zhoršují klimatickou změnu, zachycují systémy obchodování s emisními povolenkami. Stávající EU ETS 1 se vztahuje na největší znečišťovatele a pokrývá 38 procent emisí. Nově zaváděný EU ETS 2 má zasáhnout i dopravu a vytápění, a tím pokrýt dalších zhruba 47 procent. Zhruba 40 procent českých domácností napojených na teplárny do systému spadá už nyní. Nejvíce dopadů tak pocítí lidé, kteří vytápějí uhlím či plynem, žijí v nezateplených domech nebo denně dojíždějí autem.

Výnosy z nového systému by stát měl využít právě na podporu zasažených domácností a jejich přechod k udržitelnějším variantám.

Dalším bodem, který EU čeká, je spuštění Sociálního klimatického fondu v roce 2026. Z něj mají členské státy financovat kompenzace pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou v souvislosti s novým systémem emisního obchodování EU ETS 2 na vytápění a dopravu. Pro Česko je vyhrazeno přibližně 50 miliard korun.

Evropská unie si v roce 2019 stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Jako mezikrok byl schválen závazek snížit emise do roku 2030 nejméně o 55 procent proti roku 1990.

Projekt Fakta o klimatu, který provozuje stejnojmenný web, sdružuje odborníky na přírodovědu, datovou analýzu a další obory. Za cíl si klade kultivaci diskuse o klimatické změně a s ní související transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku. Peníze na provoz získává od dárců.

