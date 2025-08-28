Problém se změnou klimatu nezmizí, bude ho muset řešit každá vláda, shodují se odborníci
Evropská komise navrhla, aby členské státy do roku 2040 snížily emise o 90 procent proti roku 1990. Cíl má být mezikrokem na cestě k dosažení klimatické neutrality, podle expertů ale rozhodující bude, co se stane v příštích deseti letech.
Podle Kateřiny Kolouch Grábovské z projektu Fakta o klimatu návrh vychází mimo jiné i z doporučení vědeckého poradního orgánu pro změnu klimatu. "Symbolika cíle je důležitá, ale skutečný dopad na oteplování určí kroky v příští dekádě," uvedla. Evropská komise podle ní navrhuje větší flexibilitu než u dřívějších cílů, aby byly reálně splnitelné. Zatímco Dánsko, které nyní předsedá EU, návrh aktivně podporuje, v české politice zatím podobnou podporu nemá.
Velkou část emisí, které zhoršují klimatickou změnu, zachycují systémy obchodování s emisními povolenkami. Stávající EU ETS 1 se vztahuje na největší znečišťovatele a pokrývá 38 procent emisí. Nově zaváděný EU ETS 2 má zasáhnout i dopravu a vytápění, a tím pokrýt dalších zhruba 47 procent. Zhruba 40 procent českých domácností napojených na teplárny do systému spadá už nyní. Nejvíce dopadů tak pocítí lidé, kteří vytápějí uhlím či plynem, žijí v nezateplených domech nebo denně dojíždějí autem.
Výnosy z nového systému by stát měl využít právě na podporu zasažených domácností a jejich přechod k udržitelnějším variantám.
Dalším bodem, který EU čeká, je spuštění Sociálního klimatického fondu v roce 2026. Z něj mají členské státy financovat kompenzace pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou v souvislosti s novým systémem emisního obchodování EU ETS 2 na vytápění a dopravu. Pro Česko je vyhrazeno přibližně 50 miliard korun.
Evropská unie si v roce 2019 stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Jako mezikrok byl schválen závazek snížit emise do roku 2030 nejméně o 55 procent proti roku 1990.
Projekt Fakta o klimatu, který provozuje stejnojmenný web, sdružuje odborníky na přírodovědu, datovou analýzu a další obory. Za cíl si klade kultivaci diskuse o klimatické změně a s ní související transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku. Peníze na provoz získává od dárců.
