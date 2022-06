Odborníci testují na Hané robota, který sám zvládne obdělávat pole

Břetislav Machaček 5.6.2022 09:39 Reaguje na Jaroslav Řezáč

Nepooráte, nepovláčíte, nezasejete a nesklidíte!

Pardon vy nemusíte, vy si to koupíte v supermarketu

a tam vše roste v regálech zabalené v plastu. Orám,

vláčím, sadím, seji, sklízím a eroze se nekoná,

pokud se to umí a dělá ve správnou dobu. Bez orby

a zaorání plevelů musíte o to víc používat chemii,

ale to vám asi nedochází.

