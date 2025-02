Odborníci v Podyjí po roce sčítali netopýry, těch bylo meziročně o něco méně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Odborníci v Podyjí na Znojemsku po roce sčítali netopýry, ve 20 lokalitách jich napočítali 598 deseti druhů. To je meziročně mírně méně, loni jich napočítali 631 v jedenácti druzích. ČTK to řekl zoolog Správy NP Podyjí Zdeněk Mačát.Zhruba polovinu z celkového počtu tvořil vrápenec malý, který podle zákona o ochraně přírody patří mezi kriticky ohrožené druhy místní fauny. "Zoologové z Národního parku Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě zaznamenali vrápence malého na 14 lokalitách v Podyjí a jeho ochranném pásmu. Největší koncentrace byla opět ve sklepeních Louckého kláštera ve Znojmě, kde zimovalo 124 jedinců. Tento trend odpovídá vývoji na dalších lokalitách v Česku – vrápenci zřejmě těží z mírnějších zim, postupně zvyšují početnost a rozšiřují svůj výskyt," popsal Mačát.

Oproti předchozím letům sčítání ukázalo méně jedinců netopýra černého, netopýra dlouhouchého a netopýra ušatého. Tyto druhy mohou být při vyšších teplotách aktivní a pravděpodobně část zimy tráví mimo obvyklá zimoviště.

Celkem zoologové navštívili 20 podzemních lokalit, šlo o sklepy, štoly a jeskyně. Zaznamenali 598 zimujících netopýrů deseti různých druhů. Zajímavostí je například to, jak odborníci spící netopýry mezi sebou rozeznávají. Zatímco netopýři skládají křídla podél těla, vrápenci jsou do nich i s hlavou celí zabalení, z "balíčku" vyčuhují jenom drápkaté nožky, na kterých jsou zavěšení.

Vrápenci i netopýři patří do řádu letounů, což je skupina živočichů, kteří jsou jako jediní ze savců schopni aktivního letu, a to za pomoci předních končetin přeměněných v křídla. Typická je pro ně takzvaná echolokace, která funguje na principu vysílání krátkých sérií vysokofrekvenčních zvuků, které narážejí do předmětů v jejich okolí. Odražené zvukové vlny netopýři zachytávají velkými ušními boltci. Díky této technologii se netopýři i v absolutní tmě snadno orientují v prostoru a získávají potravu, tedy lezoucí i létající hmyz.

Vědci zimující netopýry v Podyjí sčítají pravidelně řadu let. Zaměřují se na úkryty, které tvoří opuštěné nebo málo využívané vinné sklepy, sklepy opuštěných nebo zchátralých budov, ale také sklepy hradů a zámků a také přirozené pseudokrasové jeskyně a podzemní prostory. S deseti pozorovanými druhy se Podyjí může chlubit pestrým společenstvem zimujících netopýrů. Celkový počet zimujících jedinců je ale ve srovnání s krasovými oblastmi nevelký. Například jen v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu každoročně zimuje několik tisíc jedinců.

reklama