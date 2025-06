Odborníci: Vysoké teploty zhoršují užitkovost skotu, ovlivnit mohou i úrodu

František Balco 30.6.2025 19:13

V tomto případě mají odborníci pravdu. Nezmínili i fakt, že rostliny omezují svůj růst na určitý teplotní interval. Problém je v tom, že ekonomicky zainteresovaní nechtějí řešit příčiny oteplování. Protože řešení těchto příčin jde proti jejich ekonomickým zájmům. Ať již v přímých nákladech, nebo v daních. Kdežto napravování důsledků jde ze státní kasy. A pro ně to přináší nové podnikatelské příležitosti. Ostatní na to doplatí větší náročností života, nebo spíše komplikovaností. A stále vyšší inflací. No, a teď mi to můžete začít vyvracet.

