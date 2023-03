Odborníci z ostravské zoo učí hasiče, jak správně odchytávat zvířata

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ve speciálním kurzu si mohli vyzkoušet nejen odchyt domácích zvířat, ale třeba i hadů, ještěra nebo ptáků.

Třináct hasičů ze čtyř krajů se dnes v ostravské zoologické zahradě učilo, jak při mimořádných událostech bezpečně manipulovat se zvířaty. Ve speciálním kurzu si mohli vyzkoušet nejen odchyt domácích zvířat, ale třeba i hadů, ještěra nebo ptáků. Cílem kurzu je naučit hasiče ochránit sebe, ale zároveň být co nejšetrnější i k odchytávanému zvířeti.

"Manipulace se zvířaty je nedílnou součástí zásahu hasičů, není to sice každodenní součást, ale tyto zásahy se nám objevují v celkem časté míře. Hasiči musí být schopni bezpečně odchytit zvíře a bezpečný odchyt určitě nekončí smrtí zvířete, ale bezpečným zacházením se zvířetem tak, aby nepřišlo k nějaké újmě," řekl lektor Oddělení vzdělávání Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Petr Staňa.

Připomněl, že hasiči odchytávají nejen domácí, ale i nebezpečná zvířata. "Hasič musí být schopen zvíře vytáhnout z nějaké překážky nebo zraněné zvíře zafixovat tak, aby mohlo být převezeno k ošetření. Odchyt exotických zvířat souvisí s transportem zboží z jižních zemí, kdy zvířata migrují spolu se zbožím a dostávají se do logistických center, kde pak dochází k jejich odchytu. Bývají tam hodně pavouci, nějací štíři a samozřejmě i plazi. Plazy odchytáváme také v domácnostech, kdy utečou chovatelům," uvedl Staňa.

Hasiči se zoo spolupracují už deset let a vzdělávací program za tu dobu absolvovalo bezmála 350 hasičů z celé republiky. "Dnešní kurz je určen pro velitele jednotek. Vždycky ve vozidle, když vyjede jednotka, by aspoň jeden z těchto hasičů měl být vyškolený (na odchyt zvířat)," řekl Staňa. Dodal, že takto proškolený hasič pak může své zkušenosti předávat dalším kolegům.

"Myslíme si, že pro hasičský sbor je nejužitečnější práce právě s plazy, protože často jsou voláni třeba k požáru v bytě, kde má terarista jedovaté hady nebo i jiná zvířata, která nejsou tak častá, aby se s nimi člověk naučil zacházet. Z dlouhodobé spolupráce s hasiči víme, že informace o hadech jsou pro ně velice užitečné, a pak si s tím dokážou poradit, třeba odmotat hada ze stupaček či topení," uvedla zooložka Adéla Obračajová.

Podle ní se odborníci v zoo snaží hasiče naučit i šetrnému zacházení s odchytávanými zvířaty. "Samozřejmě vždycky je prioritní záchrana lidských životů, potom majetku, a my se je tady snažíme naučit, aby se jednak nestalo nic jim, když se zvířaty manipulují, protože nikdy nemohou vědět, jak to zvíře je nebezpečné. Zároveň je ale pro nás důležité je naučit, aby se zvířaty manipulovali co nejvíce šetrně a, pokud možno, je nezranili," řekla Obračajová.

Podle Františka Maxy, který pracuje u hasičů v Jihočeském kraji, jsou praktické ukázky velmi cenné. "Kurz přínosný určitě je. Jsem z vesnice, kde se zvířaty do styku přicházím, jak doma, tak v práci. Nicméně tady si osahám, jak to skutečně má být, a právě ten styl úchopu nám tady poradí. Je to tedy rozhodně přínosné. Většinou jezdíme na zásahy k hospodářským zvířatům, ale občas právě i na hady. Často se stane, že jsou poranění, a nejste si jistý, jak s nimi zacházet, protože nejsme všichni odborníci na chov takových exotických zvířat. Právě k tomu je tenhle kurz," řekl Maxa.

