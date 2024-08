Odborník: Medvědi patří k druhům, které přesuny na nové místo snášejí lépe

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přesun velkých zvířat z jednoho působiště na druhé je pro zvíře vždy stresující záležitostí. Medvědi ale patří k druhům, které transport snášejí lépe. ČTK to sdělil kurátor chovu savců v Zoo Brno Matyáš Bernardy. Zoo Zlín včera informovala, že medvěda ušatého, který obývá od roku 2011 zámecký příkop na zámku Konopiště, přestěhuje do ostravské zoo. Důvodem je avizované ukončení chovu medvědů v zámeckých příkopech, které Národní památkový ústav oznámil na rok 2030."Transport je pro zvíře vždy stresující událostí, různé druhy ho však prožívají s různou intenzitou. Medvědi patří obecně spíše ke druhům, které transporty zvládají bez větších komplikací. Jako většina šelem nemívají ani velké problémy zvyknout si na nové prostředí. Záleží ale samozřejmě na konkrétním druhu medvěda, na jeho věku a zejména jeho povaze," uvedl Bernardy.

Postup při stěhování medvěda se může lišit podle konkrétní situace. Obecně je možné se spolehnout na přirozenou zvídavost těchto zvířat a nalákat je do předem připravené bedny, pro plašší jedince je vhodnější bednu do výběhu přistavit delší dobu před samotným transportem a postupně je na ni přivykat.

"V nejproblematičtějších případech je potom nutné zvíře před transportem uspat, naložit ho do bedny a před samotným přesunem jej probudit. Nejnáročnější částí transportu bývá veškerá okolní logistika: medvědi jsou sami o sobě velmi těžcí, navíc se převáží ve velkých, těžkých bednách, je proto nutné, aby k místu nakládky mohla zajet dostatečná technika," dodal Bernardy.

Upozornil, že brněnská zoo konkrétně medvědy ušaté nechová, má ale zkušenosti s přesunem ledních medvědů, chová také medvědy kamčatské.

Na to, jak bude přesun snášet, má vliv fyzická kondice zvířete i jeho psychický stav, mladší jedinci snášejí přesuny lépe než starší zvířata. "Medvěd by měl být před transportem klidný, vyrovnaný a měl by se ve svém prostředí cítit bezpečně, jinak se stres spojený s transportem bude násobně zvyšovat," dodal kurátor.

Obecně jsou podle jeho názoru podmínky v zoologických zahradách pro chov medvědů příznivější než v prostředí hradních a zámeckých příkopů. "Nepochybuji, že některé mohou být pro medvědy naprosto vyhovující, obecně bych se však přikláněl k názoru, že chov v zoologických zahradách jim nabídne lepší podmínky k životu, přinejmenším v moderních expozicích. Na rozdíl od hradů, které se zaměřují na celou škálu jiných činností, zoologické zahrady se zabývají především péčí o zvířata. To znamená, že mají mnohem rozsáhlejší tým lidí, kteří se o zvířata starají a neustále se vzdělávají v posledních poznatcích o správné péči, a mají k dispozici veterinární personál a vybavení přímo v areálu," dodal Bernardy.

Výběh pro medvědy ušaté v ostravské zoo, kam se bude medvěd z Konopiště stěhovat, označil za pravděpodobně nejlepší v Česku.

