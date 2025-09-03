https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odvolaci-soud-uznal-ze-mezi-klinovcem-a-neklidem-vede-cesta-nikoli-sjezdovka
Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

3.9.2025 12:04 (ČTK)
Foto | Petr Kinšt / Wikimedia Commons
Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně snížil pokuty, které okresní soud uložil společnosti, z 9,5 milionu na jeden milion korun, a bývalému jednateli z 400 000 na 100 000 korun. Zároveň zrušil veškeré zákazy činnosti pro bývalého jednatele a povinnost uveřejnit rozsudek. Městské lesy a město podle starosty Františka Holého (Místní) přesto zvažují i dovolání, které by mohlo uložené tresty zcela zrušit, řekl ČTK. Dnešní rozhodnutí krajského soudu přivítal i Skiareál Klínovec, jehož návštěvníci cestu také využívají.
 
Krajský soud v Plzni přehodnotil původní rozsudek ve věci trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by ke stavbě z roku 2018 bylo zapotřebí stavební povolení, a především, že nejde o sjezdovku, ale o lesní cestu. Tento závěr je v souladu s dlouhodobou argumentací společnosti Lesy Jáchymov. Inspekční orgány ochrany přírody ale poukazovaly na to, že jde o propojení dvou sjezdovek, areálu Klínovec a Neklid.

"Pro nás je podstatné to, že soud uznal, že jde o lesní cestu a že cesta slouží svému účelu. Využívají ji lesníci pro svoz dřeva, záchranné složky, ale i turisté, cyklisté, v zimě lyžaři. A samozřejmě důležité je, že soud uznal, že nešlo o úmysl poškodit životní prostředí. K nějakým chybám při přípravě stavby cesty zřejmě došlo, ale původní rozsudek byl extrémně přísný," řekl ČTK starosta Jáchymova Holý.

Jednatel Lesů Jáchymov Marek Pencák uvedl, že podstatná byla právě změna právní kvalifikace. "Ačkoli byl uložen snížený trest, zásadní je pro nás fakt, že soud opustil konstrukci o nelegální sjezdovce a potvrdil charakter stavby jako lesní cesty,“ řekl Pencák. Městská společnost bude podle něj muset zřejmě i sníženou pokutu zaplatit, i když se zvažuje ještě dovolání. "Ale ve společnosti byly už dříve alokované prostředky na případnou pokutu, takže i když to nyní zaplatíme, nebude to příjemné, ale původní výše pokuty by byla likvidační," řekl ČTK.

Právní zástupkyně společnosti podle Pencáka počká na doručení písemného znění rozsudku a teprve poté se rozhodne, jestli se firma a město obrátí na dovolací soud. Podle něj je to ale pravděpodobné.

Rozhodnutí soudu v Plzni přivítal i Skiareál Klínovec. Podle zástupce areálu Petra Zemana je lesní cesta pro logistické a funkční propojení areálů Klínovec a Neklid zcela nepostradatelná, zajišťuje nezbytnou obslužnost a je nepostradatelným prvkem infrastruktury, který umožňuje vnímat celé středisko jako jeden funkční celek. Její parametry navíc prokazatelně zvyšují bezpečnost návštěvníků a umožňují bezproblémový průjezd techniky Horské služby, což bylo od počátku jedním z požadavků.

"Respektujeme rozhodnutí soudu ve vztahu k procesním pochybením stavebníka. Pro nás je však stěžejní, že samotná existence a strategická funkce této infrastruktury nebyla zpochybněna. Těšíme se na brzké dokončení procesu dodatečného povolení souvisejících terénních úprav ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje, čímž bude celá záležitost administrativně uzavřena,“ doplňuje Zeman.

Soud své rozhodnutí dnes odůvodnil tím, že ačkoli jde o lesní cestu, pochybení spatřuje v jejím nadstandardním rozsahu a v tom, že některá povolení od orgánů ochrany životního prostředí byla získána až dodatečně. Míru společenské škodlivosti však posoudil jako výrazně nižší než soud první instance. Společnost Lesy Jáchymov od počátku argumentovala tím, že vybudováním cesty reagovala na potřeby moderního lesního hospodaření, prevenci kůrovcové kalamity a na požadavky horské služby pro zajištění rychlejšího a bezpečnějšího zásahu v oblasti.

Paralelně s trestním řízením pokračuje i správní řízení o dodatečném povolení stavby u Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ten již dříve konstatoval, že samotná stavba lesní cesty povolení podle stavebního zákona nevyžaduje, předmětem řízení jsou jen související terénní úpravy.

