Odvolání Litvínova ke skládce Celio ministerstvo zamítlo, město podá žalobu

Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání Litvínova proti způsobu uložení nebezpečných styrenů na skládce Celio. Město se bude bránit správní žalobou, nesouhlasí s tím, aby vysoce hořlavý styren zůstal natrvalo na skládce poblíž, řekla starostka Kamila Bláhová (ANO). Proti zanechání styrenu na skládce se vyjádřil v pondělí Ústecký kraj a minulý týden město Most. Policie stíhá v souvislosti se skládkou Celio devět lidí.

"Dnes na radě jsme probrali zamítnutí našeho odvolání a rozhodli jsme se podat správní žalobu," uvedla ve středu starostka. Mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Lucie Ješátková ČTK řekla, že odvolání města zamítlo MŽP jako nepřípustné, protože město není účastníkem řízení ve věci uložení styrenů na skládce. S plánem likvidace odpadu souhlasila nejprve Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a později doplněnou projektovou dokumentaci schválil Krajský úřad Ústeckého kraje.

Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí zároveň dospělo k závěru, že nejsou důvody pro přezkum rozhodnutí, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Rozhodnutí krajského úřadu o uložení opatření k nápravě je tedy pravomocné.

Sudy s vysoce hořlavým styrenem objevili inspektoři na skládce v létě 2021. Projektová dokumentace schválená krajským úřadem a inspekcí podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové popisuje nakládání sudů se styrenovými smolami tak, aby se co nejvíce snížilo riziko ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. Na provozovateli skládky je, aby vyčlenil prostor pro vybudování speciálních úložných kójí. Dokumentace počítá s tím, že styrenové smoly pracovníci skládky postupně odeberou ze současného místa uložení a uskladní do vybudovaných zabezpečených kójí. Rozdělí je do tří kategorií podle míry polymerizace (tekutosti) jejich styrenového obsahu. Zpolymerované styrenové smoly uloží pracovníci skládky do vybudovaných kójí, tekuté styrenové smoly stočí do třicetilitrových sudů, které dočasně uloží do vybudovaných kójí a postupně převezou do koncového zařízení pro odstranění odpadu. Sudy s obsahem polotuhých/polotekutých styrenových smol bude později možné odvézt do spalovny.

Styreny se na skládku Celio dostaly z Kaučuku Kralupy z Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu, zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však podle zjištění úřadů skončily na skládce, aniž se upravovaly a evidovaly. Stíhání v této souvislosti vyšetřovatelé vedou pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

