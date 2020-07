Ohrožení sýčkové letos vyvedli o třetinu mláďat více než loni

Karel Zvářal 28.7.2020 11:58

To se čte moc hezky!-) Vysoký počet mláďat se snad projeví i na zahuštění populace této "kdysi" (co to je padesát let...) nejhojnější sovy. Budek dříve nebylo třeba, dnes je to nutnost (včetně správné instalace), jinak vakcinací přemnožená kuna své dílo rychle dokoná.

