Olivové pecky pohánějí španělské domácnosti i průmysl, zájem o ně roste Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | robertonencini / robertonencini / Depositphotos Z jedné tuny zpracovaných oliv tvoří zbylé pecky osm až deset procent. Pablo Rodero ze společnosti Avebiom řekl, že ve Španělsku se ročně vyprodukuje v průměru 400 000 tun olivových pecek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Když ve Španělsku v důsledku energetické krize prudce vzrostly ceny plynu a elektřiny, s pěstitelem Davidem Jiménezem Zamorou to ani nehnulo. Na statku z 18. století, který pronajímá turistům, vytápí krytý bazén a ohřívá vodu až pro 26 hostů najednou, aniž by se mu příšerně prodražily účty za energie. Jaké je jeho tajemství? Olivové pecky, píše agentura Reuters."K vytápění bazénu, podlahového topení a ohřevu vody používám olivové pecky z našich stromů. Obvykle s tím začínáme od září," řekl 48letý muž stojící u skladu s pěti tunami pecek, odkud má výhled na zástupy olivovníků v provincii Granada v jižní Andalusii. Olivové pecky pohánějí také stroje na výrobu proslulého španělského "tekutého zlata" ve dvou zemědělských družstvech, kterých je členem. O zbytek jejich energetických potřeb se starají solární panely. Využívání pecek jako paliva do kotlů v domácnostech a malých podnicích, mlýnech a dokonce i při létání v srdci olivového regionu ukazuje, jakou roli může toto odvětví a obrovský zemědělský sektor hrát při dekarbonizaci takových odvětví, jako je například letectví. Využívání pecek ve formě biomasy není v zemích pěstujících olivy, jako je Španělsko a Itálie, žádnou novinkou. Energetický šok po ruské invazi na Ukrajinu, evropské snahy o dekarbonizaci a problémy olivového průmyslu s kolísajícími cenami v posledních letech však podle zemědělců a průmyslových podniků vyvolaly nový zájem o co největší zhodnocení této plodiny. Španělský olivový průmysl je také přirozeným spojencem pro ropné společnosti jako Repsol a Cepsa, které investují velké peníze do zvýšení kapacity na zpracování organického odpadu na biopaliva. Španělsko je největším světovým producentem olivového oleje a podílí se až z 50 procent na jeho globální výrobě. Asi 80 procenty se na španělské produkci podílí Andalusie. Podle odhadů Avebiomu, španělského svazu pro biomasu, byla ve Španělsku mezi lety 2010 a 2019 průměrně více než polovina evropských zásob olivových pecek. Z jedné tuny zpracovaných oliv tvoří zbylé pecky osm až deset procent. Pablo Rodero ze společnosti Avebiom řekl, že ve Španělsku se ročně vyprodukuje v průměru 400 000 tun olivových pecek. Přibližně třetina z tohoto množství se zpracovává a výsledkem jsou čisté pecky, které slouží jako palivo pro domácí kotle a které zároveň vynáší nejvíce peněz, podle Rodera až dvakrát více než nezpracované pecky. Zbytek se pak používá v průmyslových kotlích a k výrobě tepelné energie pro pohon takzvaných almazarů, tradičních španělských mlýnů na výrobu olivového oleje. Rodero řekl, že stále více mlýnů i společností zpracovává olivové pecky a následně je prodává. Na konci loňského roku bylo ve Španělsku 31 firem, které zpracovávaly a vyráběly olivové pecky na biomasu, v roce 2020 jich bylo 25. Mnoho z nich se nachází v Andalusii, stejně jako firma Peláez Renovables, která každý rok zpracuje až 25 000 tun pecek a prodává je malým a průmyslovým odběratelům za 60 až 80 eur za tunu. Vysoké teploty z posledních let ale zničily španělskou úrodu oliv, čímž se na trhu objevilo méně pecek. Následkem toho jejich cena prudce vzrostla a poptávka poklesla o 40 procent, dodala firma. Podle údajů společnosti Avebiom museli spotřebitelé v loňském roce zaplatit za olivové pecky až 400 eur za tunu včetně dopravy a daní, což je více než dvojnásobek oproti roku 2021. Pecky zůstaly levnější než nafta a státem regulovaný plyn, stály ale stejně jako dřevěné pelety a byly dražší než dřevní štěpka. Ve druhém čtvrtletí letošního roku klesla cena k 300 eurům za tunu. Podle španělské pobočky Greenpeace by biomasa a biopaliva měly hrát ve využívání různých energií omezenou roli. Spalování biomasy má totiž stále dopad na životní prostředí a uvolňuje škodliviny do ovzduší. Ropná společnost Cepsa z pecek a dalšího odpadu vyrobila v roce 2022 udržitelné letecké palivo (SAF), které z andaluského letiště v Seville do vzduchu vyneslo více než 200 letů. Pecky a další organický odpad jsou pro mlýny stále důležitější, protože tvoří až třetinu jejich příjmů. Informoval o tom svaz zastupující více než 200 mlýnů. To představuje radikální změnu pro odvětví, které v minulosti nevědělo, jak nakládat s odpadem. "Nyní využíváme všechno. Olivy jsou jako prasata, nic nepřijde nazmar," řekl Rodero. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Sucho v Řecku odhalilo ruiny vesnice Kallio zatopené před 50 lety Stovky tisíc mrtvých ryb zaplavily přístav v Řecku Vinice v jižní Evropě kvůli extrémnímu vedru bojují o přežití

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.