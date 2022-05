Olomouc nerozhodla o nové zahrádkářské osadě, zahrádkáři kritizují vysokou cenu Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | PxHere Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Olomoucká radnice zatím nerozhodla o stavbě nové zahrádkářské kolonie Andělská. Mohly by v ní najít zázemí desítky zahrádkářů z nedaleké osady Morava na městských pozemcích u řeky Moravy na Nových Sadech, kterou musí na podzim kvůli chystaným protipovodňovým úpravám vyklidit. Projekt kolonie Andělská si vyžádá investici několika desítek milionů korun a magistrát chce nejprve zmapovat zájem zahrádkářů o nákup či pronájem pozemků. Zahrádkáři kritizují jejich vysokou cenu. Návrh dalšího postupu projedná příští týden zastupitelstvo, zjistila ČTK. V nové zahrádkářské osadě Andělská u železniční trati na Nových Sadech má vzniknout 79 zahrádek o celkové ploše 20 369 metrů čtverečních. Cena jednoho metru čtverečního podle znalců činí 1620 korun a hodnota všech parcel je bezmála 33 milionů korun. K této ceně je nutné připočíst náklady spojené s vybudování zahrádkářské osady, které mají činit 45,5 milionu korun. Radnice chce metr čtvereční pozemku v osadě Andělská zahrádkářům nabídnout za sníženou cenu 3000 korun nebo za roční nájemné 115 korun. V případě pronájmu si ale na zahrádce budou moci instalovat pouze malé přístřešky na nářadí. "Cílem tohoto postupu je zjistit koupěschopnou poptávku stávajících uživatelů zahrádkářské kolonie Morava. Pro realizaci stavby osady Andělská je nutné, aby počet zájemců o koupi umožnil městu získat dostatek finančních prostředků na vlastní realizaci stavby," stojí ve zprávě pro zastupitele. Cena pozemků zahrádkáře z kolonie Morava zaskočila. "Je to totální nehoráznost a ukázka absolutní moci. Radnice de facto nabízí úhor jako zahradní pozemek, ovšem za cenu zasíťované stavební parcely. Tady je to ovšem bez ničeho. Zahrádky by měly mít rozlohu zhruba 250 metrů čtverečních, to by znamenalo cenu 750 000 korun za jednu nebo pronájem skoro 30 000 korun ročně," řekl ČTK Rostislav Inderka, který na podzim bude muset opustit zahrádku v osadě Morava. Radnice podle Inderky původně navrhovala prodejní cenu pozemků v osadě Andělská 250 Kč až 300 Kč za metr čtvereční, nájemné nemělo překročit deset Kč za metr čtvereční. "Navíc radnice nabízela přestěhování všeho, co by šlo, včetně zahradních domků. Později přišli s plánem, že chatky budou typizované dle návrhu radnice. Stále však platilo přestěhování všeho ostatního," řekl. Se zájemci o koupi zahrádky v osadě Andělská chce město uzavřít budoucí kupní smlouvy. Podle úředníků ale nelze garantovat, že tyto smlouvy budou podepsány ještě letos, takže zahrádkáři z kolonie Morava se nebudou moci ihned přestěhovat do nové osady. Magistrát nedávno vydal povolení pro stavbu protipovodňových opatření u řeky Moravy na Nových Sadech, která zvýší ochranu této části Olomouce před velkou vodou. Zahrádkáři z osady Morava se odvolali a připravili vlastní projekt úprav na protějším břehu řeky Moravy, díky kterému by kolonie mohla být zachována. Zahrádkáři tvrdí, že jejich varianta zajistí protipovodňovou ochranu i lepší podmínky pro živočichy. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

