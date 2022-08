Olomoucká zoo chystá vypuštění letošního mláděte sovy pálené do přírody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Olomoucká zoologická zahrada připravuje vypuštění letošního mláděte sovy pálené do volné přírody. Letos se jí podařilo odchovat jedno mládě, samičku narozenou v červnu. Na vracení sovy pálené zpět do české krajiny se olomoucká zoo podílí dlouhodobě. Repatriace živočichů zpět do volné přírody je jedním z vrcholů činnosti moderních zoologických zahrad, informovala ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská.

Na návrat sovy pálené do přírody ZOO na Svatém Kopečku spolupracuje se Záchrannou stanicí v Bartošovicích, kde jsou sovy navráceny do přírody takzvanou metodou soft release. Zoolog Jan Kirner uvedl, že jde o velmi šetrnou metodu vypuštění, která je sice časově náročná, ale výrazně zvyšuje šance na to, že zvíře vypuštěné do volné přírody přežije. "Náš odchov byl tudíž vypuštěn do tzv. adaptační voliéry v areálu záchranné stanice. Zde se bude spolu s dalšími sovami rozlétávat na velké ploše, nabírat energii a učit se lovit živé hlodavce. Následně se otevřou dveře voliéry a ptáci se nechají dobrovolně vyletět," uvedl Kirner.

Oproti minulým rokům se zoologické zahradě letos podařilo odchovat pouze jedno mládě, samičku vylíhnutou 6. června. "Je to ale první potomek od mladého chovného páru, čehož si ceníme," doplnila chovatelka Monika Davidová.

Za drastickým úbytkem sovy pálené, typického nočního predátora s výrazným obličejovým závojem, jehož stanovištěm byly většinou zemědělské usedlosti, které poskytovaly dostatek potravy v podobě hlodavců, stojí několik příčin. Den trávily sovy na opuštěných půdách, kde také vyváděly svá mláďata. To se ale v mnohém změnilo. "Starých statků výrazně ubylo a hlodavci, trávení jedem, jsou pro sovy smrtelnou pastí. Tyto příčiny však nepatří k jediným. Proto museli ornitologové najít pro sovu náhradní řešení. Spočívá v instalaci speciálních budek, zabezpečených proti vniknutí predátorů, umístěných nejčastěji v areálech zemědělských družstev," doplnila mluvčí zoo.

Z hlediska zvýšení šance na úspěšné vypuštění je podle odborníků ideální podložení mláděte do budky volně žijícího páru, který vychovává stejně stará mláďata. Bohužel žádná z budek nebyla tentokrát případnými adoptivními rodiči obsazená. "Letošní rok je celkově pro sovu pálenou velmi chudým. V celém Česku je zaznamenáno hnízdění pouze několika desítek párů," dodala mluvčí zoo.

