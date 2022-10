Olomoucký soud rozhodl o stížnosti žalobce k vrácení kauzy Bečva k došetření

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Olomoucký krajský soud dnes rozhodl o stížnosti žalobce Jiřího Sachra v kauze otravy řeky Bečvy, který nesouhlasil s vrácením kauzy k došetření. ČTK to potvrdila po jednání soudu soudkyně Michaela Burešová. Jednání bylo neveřejné, výsledek tak zatím není znám. Soud ve Vsetíně případ vrátil k došetření, neboť spatřoval ve vyšetřování nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Dnešní verdikt krajského soudu znamená po pěti měsících posun v této kauze; od samotné havárie na řece už uplynuly více než dva roky. Obžalobě v případu čelí společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka.

Stížnost podal žalobce Sachr na rozhodnutí vsetínského okresního soudu v kauze otravy Bečvy v polovině května, spis obsahující více než 4600 listů doputoval na olomoucký krajský soud 14. června. "Bylo naším senátem rozhodnuto s tím, že rozhodnutí bude vyhotoveno v písemné podobě a spolu se spisem bude zasláno nalézacímu soudu. Ten rozhodnutí rozešle všem účastníkům a následně až poté, co se s ním seznámí, bude možné poskytovat informace o tom, jakým konkrétním způsobem bylo ve věci rozhodnuto," řekla ČTK soudkyně Michaela Burešová, která se stížností zabývala jako soudkyně zpravodajka.

Soud ve Vsetíně kauzu vrátil k došetření, neboť podle předsedy soudu Pavla Kotradyho ve vyšetřování spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že podle soudkyně, která měla o případu rozhodovat, neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou otravy ryb. V den, kdy se havárie projevila, zasahující neodebrali u klíčových výpustí žádné vzorky a neměli přehled o výpustích do Bečvy. Podle soudkyně jsou nedostatečné dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity, které neřeší, zda mohl jedovatý odpad z rožnovského továrního areálu uniknout v takové koncentraci a množství, aby otrava byla masivní.

Podle soudkyně je podstatné pořídit nový znalecký posudek, který přesně definuje množství i cestu otrávených vod do Bečvy. Žádá také posudek k přesnému určení nákladů na likvidaci následků ekologické katastrofy, doplnil server.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy. Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se kyanidy do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. V Rožnově má sídlo obžalovaná společnost Energoaqua, která spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Únik jedu tak podle nich musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb. Také zástupci společnosti vylučují, že by byli původcem ekologické havárie.

