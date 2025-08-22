https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/olomoucti-vedci-jako-prvni-v-eu-testuji-na-poli-geneticky-editovany-jecmen
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Olomoučtí vědci jako první v EU testují na poli geneticky editovaný ječmen

22.8.2025 12:40 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Frederick Lang Jr. / Flickr.com
Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci zahájili jako první v Evropské unii polní pokus s ječmenem, jehož vlastnosti byly upraveny metodou editace genomu CRISPR. Nová linie jarního ječmene se zkráceným stéblem vznikla pomocí moderních šlechtitelských technik a nyní bude ve čtyřletém experimentu testována v polních podmínkách. Na výzkumu pracují odborníci z Laboratoře růstových regulátorů (LRR), společného pracoviště Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.
 
Povolení k provedení polního pokusu vědcům udělilo letos na jaře ministerstvo životního prostředí. Odborníci budou na poli sledovat růstové fáze nového ječmene, jeho výnosy a kvalitu zrna. Součástí experimentu je také křížení nové linie s elitními českými odrůdami. "Funkční vzorek jarního ječmene označený TL-GP-PIL1 byl nejprve pěstován ve skleníku pro geneticky modifikované organismy v režimu uzavřeného nakládání. Mutantní, editovanou linii jsme vyvinuli ve spolupráci s profesorem Peterem Heddenem z Rothamsted Research institutu v Anglii,“ uvedla Ludmila Ohnoutková z LRR.

Odborníci při vývoji použili metodu CRISPR/Cas9, která umožňuje cíleně měnit DNA rostlin na přesně určeném místě. V tomto případě byla pozměněna funkce genu PIL1, který reguluje růst stébla ječmene v reakci na světelné podmínky. Cílem bylo zkrátit délku částí stonku a tím zvýšit stabilitu rostliny. "Současný pokus ukazuje cestu, kudy se může v blízké budoucnosti ubírat vývoj nových odrůd hospodářských plodin. Budeme sledovat fenologické fáze, výnosové a kvalitativní parametry," podotkl Tomáš Vlčko z LRR.

Podle olomouckých vědců se rostlina od původní odrůdy ječmene liší pouze jedinou změnou v genu PIL1 a neobsahuje žádnou cizorodou DNA. Pokus navazuje na předchozí výzkumy geneticky upraveného ječmene, které měly za cíl zlepšit jeho nutriční vlastnosti.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pryšec skrytý Foto: Mendelova univerzita v Brně Český vědec nalezl v Somálsku nový druh pryšce. Je malý, trnitý a dokonale maskovaný Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně- skleníky Foto: Mercy Wikimedia Commons Botanici v Somálsku objevili tajemný pryšec. V září jej představí v Brně Skandinávský les Foto: Mikrobiologický ústav AV ČR Vědci zmapovali rozmanitost mykorhizních hub. Chráněno je méně než 10 % lokalit s jejich vysokou biodiverzitou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 18

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 193

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 35

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist