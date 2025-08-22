Olomoučtí vědci jako první v EU testují na poli geneticky editovaný ječmen

Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci zahájili jako první v Evropské unii polní pokus s ječmenem, jehož vlastnosti byly upraveny metodou editace genomu CRISPR. Nová linie jarního ječmene se zkráceným stéblem vznikla pomocí moderních šlechtitelských technik a nyní bude ve čtyřletém experimentu testována v polních podmínkách. Na výzkumu pracují odborníci z Laboratoře růstových regulátorů (LRR), společného pracoviště Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.
Povolení k provedení polního pokusu vědcům udělilo letos na jaře ministerstvo životního prostředí. Odborníci budou na poli sledovat růstové fáze nového ječmene, jeho výnosy a kvalitu zrna. Součástí experimentu je také křížení nové linie s elitními českými odrůdami. "Funkční vzorek jarního ječmene označený TL-GP-PIL1 byl nejprve pěstován ve skleníku pro geneticky modifikované organismy v režimu uzavřeného nakládání. Mutantní, editovanou linii jsme vyvinuli ve spolupráci s profesorem Peterem Heddenem z Rothamsted Research institutu v Anglii,“ uvedla Ludmila Ohnoutková z LRR.
Odborníci při vývoji použili metodu CRISPR/Cas9, která umožňuje cíleně měnit DNA rostlin na přesně určeném místě. V tomto případě byla pozměněna funkce genu PIL1, který reguluje růst stébla ječmene v reakci na světelné podmínky. Cílem bylo zkrátit délku částí stonku a tím zvýšit stabilitu rostliny. "Současný pokus ukazuje cestu, kudy se může v blízké budoucnosti ubírat vývoj nových odrůd hospodářských plodin. Budeme sledovat fenologické fáze, výnosové a kvalitativní parametry," podotkl Tomáš Vlčko z LRR.
Podle olomouckých vědců se rostlina od původní odrůdy ječmene liší pouze jedinou změnou v genu PIL1 a neobsahuje žádnou cizorodou DNA. Pokus navazuje na předchozí výzkumy geneticky upraveného ječmene, které měly za cíl zlepšit jeho nutriční vlastnosti.
