Opozice v Chomutově chce mimořádné zastupitelstvo kvůli zamýšlené spalovně

Opoziční hnutí PRO Chomutov chce svolat mimořádné zastupitelstvo kvůli zamýšlené spalovně odpadu v Chomutově. Teplárna Actherm, ve které se o vzniku spalovny uvažuje, by měla ročně zpracovat asi 60 000 tun odpadu. Opozice se záměrem, který musí ještě projít posouzením vlivu na životní prostředí, nesouhlasí, uvedl zastupitel Marian Bystroň (PRO Chomutov) s tím, že klub už sehnal podpisy od třetiny zastupitelů. Primátor města Marek Hrabáč (ANO) ČTK řekl, že je celý projekt na začátku a vedení města k němu zatím ani nemá potřebné dokumenty, aby mohlo sdělit své stanovisko.

"Se spalovnou zásadně nesouhlasíme. V teplárně se více jak tři roky netopí, z komínů se nekouří, využívá se teplo z Prunéřova. Teď začnou komíny znovu čoudit, to je nepřijatelné. Svoláme zastupitelstvo, aby město řeklo jasné ne," uvedl Bystroň, předseda druhé nejsilnější strany v zastupitelstvu. K záměru se podle něj mohla v prosinci vyjádřit rada, která o záměru jednala. Hrabáč vysvětlil, že šlo o žádost o vyjádření k záměru odboru životního prostředí. "Je to na začátku a nevíme o tom v podstatě naprosto nic," řekl Hrabáč.

Celý proces zjišťování vlivu na životní prostředí může podle primátora trvat i několik let, a je tak podle něj předčasné svolávat zastupitelstvo a přijímat usnesení. Primátor také uvedl, že si teplárnu v současné době ve městě představit neumí. "My nechceme nic, co bude škodit městu a občanům. Musíme to do detailu rozpitvat, ale k tomu v tuto chvíli nemáme žádné podklady," dodal.

Opozice míní, že spalovna zhorší ovzduší ve městě. "Vedle samotného kouře ze spalování sem budou tuny odpadu navážet kamiony, protože se má odpad dovážet ze širokého okolí. To je další emisní zátěž," uvedl Bystroň. Připomněl, že o něco větší spalovna vzniká v nedalekých Komořanech.

Podle závěru zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí se odpad bude svážet z Ústeckého i Karlovarského kraje. Ve spalovně se bude likvidovat jak komunální odpad, tak například i odpad, který je ukládán na skládky, ale není nijak využíván. Vedlejším produktem spalování má být škvára a železný šrot.

Pokud záměr projde posouzením vlivu na životní prostředí a získá potřebná povolení, měla by se spalovna začít budovat v roce 2024.

