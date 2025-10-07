https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/opusteni-projektu-na-vystavbu-spalovny-bude-stat-pisek-stovky-milionu-korun
Opuštění projektu na výstavbu spalovny bude stát Písek stovky milionů korun

7.10.2025 01:52 | PÍSEK (ČTK)
Foto | Kajano / Shutterstock
Opuštění projektu na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) bude stát Písek stovky milionů korun. Město musí především řešit, jak bude nakládat s odpady a čím bude vytápět byty a objekty napojené na centrální teplárenskou síť. Oba problémy mělo řešit ZEVO, které však obyvatelé v referendu odmítli. ČTK to řekl písecký starosta Michal Čapek (ANO).
 
"Město doposud do projektu vložilo deset milionů korun, které bude muset odepsat. Ale to je naprosté minimum v porovnání s tím, co dalšího nás čeká," uvedl Čapek. ZEVO ve vytápění radnice zřejmě nahradí kogenerační jednotkou. Jde o zařízení, které současně vyrábí elektrickou energii a teplo z jednoho zdroje paliva, jímž bude plyn. "Jen pro představu nákup kogenerační jednotky pro město typu Písek se pohybuje v rozmezí 400 až 700 milionů korun," řekl Čapek.

Přestože půjde o investici teplárny, bude ji muset financovat město. Teplárna totiž už čerpá několik úvěrů a další by zřejmě získala jen za nevýhodných podmínek. "K tomu musíme připočítat, že další zhruba půlmiliardu korun musíme brzy vynaložit na modernizaci čistírny odpadních vod. Takže investice, které nebudou nezbytně nutné, budeme muset odložit," uvedl starosta.

Alternativou na vytápění městských objektů by podle něj mohl být klasický kotel, jenž stojí například 20 až 30 milionů korun. Ale podle propočtů se podobný krok z dlouhodobého hlediska nevyplatí. "Přirovnal bych to s tím, jako kdybyste chtěli v rodinném domu topit přímotopy. Vstupní investice je nízká, ale provozní náklady velmi vysoké," řekl Čapek.

Odpady pak město zřejmě bude vozit do zařízení na energetické využití odpadu ve Vrátě, které bude provozovat českobudějovická teplárna. Písecké ZEVO mělo ročně spálit 50 000 tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Odpady by do něj vozila i okolní města. V referendu však lidé projekt za 2,1 miliardy Kč, na který měl Písek schválenou dotaci z Modernizačního fondu 1,3 miliardy korun, odmítli.

