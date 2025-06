Orat, či neorat? Vědci na Slovensku už 25 let zkoumají nejlepší hospodaření na polích

Břetislav Machaček 11.6.2025 12:36 Reaguje na pavel peregrin

Přesně tak půda a půda je taky rozdíl a stupeň zaplevelení taky.

Někdo bojuje s plevely mechanicky a půdu orá a někdo chemicky bez

orby. Někdo nechává organickou hmotu rozkládat s mizerným užitkem

na povrchu a jiný ji zaorá. Já upřednostňuji zaorání organiky a

plevelů bez chemie, protože pokus na pár metrech dopadl bez orby

katastroficky. Plevel pohltil vše, co jsem tam zkoušel pěstovat.

Dnes se lidem zalíbilo nicnedělání a jsou tomu ochotni podřídit

cokoliv. Lesy nesázet, neudržovat, netěžit a raději nechat shořet.

Pole neorat a ani na nich nic nepěstovat. Louky nespásat kvůli

vlkům a nechat zarůst nálety. Toky neudržovat a nechat ničit

domy, pozemky a jiné nemovitosti. No a co bude chybět, na dluh

dovážet odjinud. Línost vítězí nad prací, která polidštila

opice a vrací je zpět do pravěku.

Odpovědět