Organizace: Neodložení nařízení o odlesňování ohrozí dodavatelské řetězce

24.10.2025 21:16 (ČTK)
Odlesňování Amazonie
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | guentermanaus / Shutterstock
Neodložení evropského nařízení proti odlesňování může způsobit kolaps dodavatelských řetězců a nedostatek zboží v obchodech. V tiskové zprávě to uvedly Potravinářská komora ČR a Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Nařízení, které vstoupí v platnost letos 30. prosince, podle nich není dostatečně připravené a způsobí nadměrnou byrokratickou zátěž. Česko normu kritizovalo opakovaně, Evropská komise v úterý navrhla zmírnění pro malé podniky.
 
"Bruselští úředníci jsou fatálně odtržení od reality trhu a svým přístupem dostanou do potíží tisíce unijních malých a středních firem, které tvoří páteř dodavatelských řetězců," řekla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Podle předsedy AČTO Pavla Březiny nařízení ohrožuje základní zásobování a volný obchod. "V obchodech tak může u vybraných komodit dojít k prázdným regálům," uvedl.

Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě. Podniky by v praxi měly shromažďovat a vykazovat údaje a souřadnice pozemků, na kterých komodity produkují, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním, a poté je zaznamenat do evropského informačního systému.

Potravináři nicméně upozorňují, že vygenerování jednoho geolokačního kódu trvá přibližně deset minut a systém pro vkládání dat je nestabilní. "Do informačního systému přitom musí být nahrány miliony položkových čísel. Takový požadavek je v reálném čase zcela neproveditelný," uvádí komora.

Eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová letos v září řekla, že nařízení bude o rok odložené. Evropská komise později uvedla, že vstoupí v platnost ještě letos, ale s úpravami. Pro větší společnosti to bude například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých a mikropodniků půjde o roční odklad, tedy do 30. prosince 2026.

Návrh nyní musí schválit členské státy bloku v Radě EU a poslanci v Evropském parlamentu, předpis tak stále ještě může doznat změn. Komise ale očekává, že vše bude dojednáno právě do konce prosince.

Potravinářská komora připravuje otevřený dopis europoslancům, v němž je vyzve k odmítnutí současného návrhu. Komora spolu s asociací zároveň požadují, aby se i budoucí vláda jednoznačně postavila proti nařízení. "Budoucí premiér by měl na Evropské radě bezpodmínečně navrhnout roční odklad nařízení, nebo nejlépe jeho zrušení, pro které existuje silná podpora i v jiných členských státech," uvedla komora.

Obavy z nadměrné byrokracie, zvýšených nákladů nebo komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády i dalších potravin vyjádřili už dříve také zemědělci a obchodníci. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) letos koncem srpna řekl, že systém funkční dosud není, a pokud nebude zprovozněný, nedokáže si představit, že by jím měli být lesníci, farmáři i další producenti zatíženi.

