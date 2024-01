Organizátoři Jizerské 50 chtějí pomoct v boji proti používání vosků s fluorem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Organizátoři blížícího se 57. ročníku Jizerské padesátky v běžeckém lyžování apelují i na takzvané hobby závodníky, aby se vyvarovali používání vosků s fluorem. Stejně jako profesionálům jim za to hrozí vyloučení. Společně s odborníky poukázali na jejich škodlivost a zároveň představili své aktivní zapojení do edukace lyžařského prostředí.

"Fluorované vosky jsou jedním z hlavních zdrojů věčných chemikálií v horských oblastech a obecně běžkařské lyžování může zanést perfluorované látky a různé chemikálie do odlehlých a častokrát chráněných krajinných oblastí. Výsledky našeho monitoringu z předchozích let ukazují, že situace je vážná," uvedl Jaroslav Semerád z Mikrobiologického ústavu Akademie věd s tím, že nejhorší situace v Česku je v Jizerských horách.

Mezinárodní lyžařská federace FIS ve svých závodech v běžeckém i sjezdovém lyžování i snowboardingu používání fluorových vosků definitivně zakázala od této sezony. Omezení tak platí i na Jizerskou padesátku, která je součástí Ski Classics a uskuteční se v neděli 11. února.

"Pevně věřím, že zákaz fluorovaných vosků při tomto závodě zlepší situaci a výrazně omezí zanášení perfluorovaných látek do této oblasti," doplnil Semerád s tím, že například před rokem byl v prostoru bedřichovského stadionu, kde je centrum akce, několikanásobně zvýšen výskyt škodlivých látek.

V jednotlivých závodech Jizerské padesátky se od 8. do 11. února představí téměř 10 000 lyžařů. V silách organizátorů tak není zkontrolovat všechny lyže. "To ale ani není náš cíl. Chceme na lidi apelovat, aby fluorované vosky nepoužívali. Jde o zdraví nás všech a záleží na každém jedinci. Předpokládáme, že všichni, kdo jezdí Jizerskou padesátku, mají rádi Jizerské hory," řekl Richard Valoušek z agentury Raul, která je marketingovým partnerem závodu.

Přečtěte si také | Experti volají po bezfluorových voscích i u amatérských běžkařů

Stejně jako na dalších mezinárodních závodech tohoto typu budou kontrolování elitní běžkaři a namátkově i "hobíci", zejména ti nejrychlejší. A to i po závodě. Ve spolupráci s firmou Swix poté budou mít lyžaři možnost vyměnit vosky s fluorem za nové. "Nechceme jen říkat, co je dobře a co špatně. Proto jsme připravili akci, při které budeme přijímat fluorové vosky všech značek a dávat lidem slevu na ekvivalent. Důležité je zároveň říct, že pro rekreační lyžaře, pro 90 procent z nás, není rozdíl, zda používají vosky s fluorem nebo bez. Bavíme se jen o tom, zda se budeme chovat zodpovědně," řekl Jan Weisshäutel, zástupce Swix v Česku.

reklama