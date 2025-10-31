https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ornitologove-v-cr-evidovali-34-paru-orlu-kralovskych-jadrem-vyskytu-je-soutok
Ornitologové v ČR evidovali 34 párů orlů královských, jádrem výskytu je Soutok

31.10.2025 12:23 (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | AngMoKio / Wikipedia Commons
Ornitologové letos v ČR evidovali 34 párů kriticky ohrožených orlů královských, které měly 38 mláďat. Jádrem výskytu je oblast Soutok, informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a Česká společnost ornitologická. Orlů královských v ČR přibývá, například v roce 2022 šlo o 18 párů, které vyvedly 19 mláďat. O návrhu, který zpochybňuje vyhlášení chráněné krajinné oblasti na soutoku Moravy a Dyje, příští týden vyhlásí rozhodnutí Ústavní soud.
 
Orel královský patří k nejohroženějším dravcům Evropy, jeho populace na kontinentu nepřesahuje 4000 hnízdících párů. Podstatná část z nich žije v Rusku, Kazachstánu a Turecku. V ČR orli královští dříve hnízdili výhradně na jižní Moravě, v posledních letech ale zahnízdili i mimo tuto oblast, například na střední Moravě.

Loni v ČR ornitologové zaznamenali 34 teritoriálních párů orlů královských. Z nich 30 si postavilo hnízda, 20 pak úspěšně vyvedlo mláďata, kterých bylo celkem 38. "Jádrem výskytu orla královského je chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok. Z šesti párů zde čtyři vyvedly mláďata. Další dva úspěšné páry bylo možné pozorovat v bezprostředním okolí CHKO. U jednoho z nich se jednalo o náhradní hnízdění, což je jev u orlů královských velmi vzácný. Dochází k němu tehdy, když původní hnízdění není úspěšné," uvedl David Horal, který se v AOPK věnuje výzkumu a ochraně orlů královských.

Ústavní soud ve středu 5. listopadu vyhlásí, jak rozhodl o návrhu 35 poslanců ANO, kteří zpochybnili letošní vyhlášení CHKO Soutok. Poslanci v návrhu tvrdili, že ministerstvo životního prostředí nevypořádalo velkou část námitek vůči nové CHKO, že úřady ignorovaly názory místních a nespolupracovaly s vlastníky pozemků. Rozhodnutí o vyhlášení CHKO Soutok je nutné přehodnotit a zrušit podle předsedy strany Motoristé sobě Petra Macinky, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí.

Druhové jméno královský získal tento druh orla podle majestátního dvoumetrového rozpětí křídel a bílých skvrn na lopatkách připomínajících královský hermelín. Orli královští jsou původně stepní druh, v České republice poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku. Populace začala postupně narůstat a orel osidloval další území na jihu Moravy.

"Populace orla královského nejenže roste, ale jeho hnízdní areál se rozšiřuje směrem k severu, severozápadu i západu. Doložen je pokus o zahnízdění v jihovýchodním Bavorsku, asi 150 km západně od dosud nejzápadnějšího hnízdního páru, i ve středních Čechách. Jeden pár úspěšně vyhnízdil ve východních Čechách a dva páry na střední Moravě. Předpokládá se, že orel královský postupně osídlí i nížinné části Polska," doplnil Horal.

Část mláďat ornitologové kroužkují barevnými odečítacími kroužky. Díky tomu se například podařilo zjistit, že jedno loňské mládě z CHKO Soutok doputovalo až do jižní Francie, do oblasti Camargue. Jde teprve o čtvrtý známý případ migrace mláděte z panonské populace směrem na západ. Většina mláďat z ČR totiž zůstává v oblasti střední Evropy, menší část pak první zimu tráví v Řecku, případně Turecku.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Jan Šimůnek

31.10.2025 12:28
1. Invazní druh
2. Je vidět, že absencí CHKO nijak netrpěl, naopak se množil.
