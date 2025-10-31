Ornitologové v ČR evidovali 34 párů orlů královských, jádrem výskytu je Soutok
Loni v ČR ornitologové zaznamenali 34 teritoriálních párů orlů královských. Z nich 30 si postavilo hnízda, 20 pak úspěšně vyvedlo mláďata, kterých bylo celkem 38. "Jádrem výskytu orla královského je chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok. Z šesti párů zde čtyři vyvedly mláďata. Další dva úspěšné páry bylo možné pozorovat v bezprostředním okolí CHKO. U jednoho z nich se jednalo o náhradní hnízdění, což je jev u orlů královských velmi vzácný. Dochází k němu tehdy, když původní hnízdění není úspěšné," uvedl David Horal, který se v AOPK věnuje výzkumu a ochraně orlů královských.
Ústavní soud ve středu 5. listopadu vyhlásí, jak rozhodl o návrhu 35 poslanců ANO, kteří zpochybnili letošní vyhlášení CHKO Soutok. Poslanci v návrhu tvrdili, že ministerstvo životního prostředí nevypořádalo velkou část námitek vůči nové CHKO, že úřady ignorovaly názory místních a nespolupracovaly s vlastníky pozemků. Rozhodnutí o vyhlášení CHKO Soutok je nutné přehodnotit a zrušit podle předsedy strany Motoristé sobě Petra Macinky, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí.
Druhové jméno královský získal tento druh orla podle majestátního dvoumetrového rozpětí křídel a bílých skvrn na lopatkách připomínajících královský hermelín. Orli královští jsou původně stepní druh, v České republice poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku. Populace začala postupně narůstat a orel osidloval další území na jihu Moravy.
"Populace orla královského nejenže roste, ale jeho hnízdní areál se rozšiřuje směrem k severu, severozápadu i západu. Doložen je pokus o zahnízdění v jihovýchodním Bavorsku, asi 150 km západně od dosud nejzápadnějšího hnízdního páru, i ve středních Čechách. Jeden pár úspěšně vyhnízdil ve východních Čechách a dva páry na střední Moravě. Předpokládá se, že orel královský postupně osídlí i nížinné části Polska," doplnil Horal.
Část mláďat ornitologové kroužkují barevnými odečítacími kroužky. Díky tomu se například podařilo zjistit, že jedno loňské mládě z CHKO Soutok doputovalo až do jižní Francie, do oblasti Camargue. Jde teprve o čtvrtý známý případ migrace mláděte z panonské populace směrem na západ. Většina mláďat z ČR totiž zůstává v oblasti střední Evropy, menší část pak první zimu tráví v Řecku, případně Turecku.
Jan Šimůnek31.10.2025 12:28
2. Je vidět, že absencí CHKO nijak netrpěl, naopak se množil.