Osmnáct nevládních spolků je proti koridoru Dunaj-Odra-Labe

Osmnáct nevládních organizací z Česka, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska se postavilo proti plánům na výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Obrátili se proto na eurokomisaře pro životní prostředí a dopravu a požadují zastavení projektu, jehož realizaci dlouhodobě podporuje český prezident Miloš Zeman. Včera o iniciativě informovala slovenská pobočka Světového fondu na ochranu přírody (WWF), která se ke zmíněnému dopisu připojila.

"Projekt v hodnotě minimálně 23 miliard eur (skoro 617 miliard Kč) zásadně porušuje směrnice EU o ochraně životního prostředí a musí být zastaven," napsaly organizace. Vyslovily se proti tomu, aby se záměr stal součástí transevropské dopravní sítě, což by umožnilo jeho financování z evropských fondů.

Projekt podle nich poškodí životní prostředí a ani nenaplní svůj cíl vytvořit vodní cestu pro nákladní lodě, která by propojila Černé moře se Severním a Baltským mořem. "Z důvodu extrémně nízké hladiny Labe by jeho výstavba nepřinesla užitek nákladní dopravě, na druhé straně by došlo k devastaci cenných říčních biotopů," uvedl německý ekolog Olaf Bandt.

Zmíněný dopis podepsalo také několik českých organizací včetně Českého svazu ochránců přírody či hnutí Děti Země.

