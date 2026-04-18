Ostrava chystá rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody v Bělském lese
V lokalitě se počítá i s pobytovými plošinami a vyhlídkovými body. Přibude tam i mobiliář z přírodních materiálů, například lavičky, kládové sezení i balvany či orientační systém. Součástí budou i tůně. Na jejich březích porostou mokřadní a vodní rostliny. Půjde o původní rostlinné druhy, které podpoří místní biodiverzitu.
V uplynulých letech investovalo město do zvelebení této lokality na pomezí městských obvodů Stará Bělá a Výškovice víc než 60 milionů korun. "Území je díky své poloze ideálním prostorem pro realizaci přírodních a naučných stezek, dokonale navazuje na stávající lesní cesty, zajišťující přístup pro pěší z okolních částí Bělského lesa, včetně Priessnitzových lázní a Starobělské koliby," uvedla mluvčí. Projekt by mohl být dokončen letos na podzim.
Bělský les má rozlohu zhruba 160 hektarů a obhospodařuje ho společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Patří k vyhledávaným rekreačním lokalitám ve městě. Od roku 2023 mohou návštěvníci lesa využívat Cestu vody, loni se tam otevřel Park nad rybníkem s mnoha atrakcemi a obnoven byl také desítky let využívaný běžecký okruh. Místy vyšlapané chodníky nahradily nově vybudované stezky, které doplnila dvě schodiště. V závěru roku se otevřely nové povalové chodníky a další prvky, které propojily takzvané Starobělské Lurdy s kaplí Panny Marie Lurdské a studánku Matky Boží.
