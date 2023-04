Ostravská zoo odchovává mláďata dvou v přírodě vyhubených druhů jelenů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | P. Vlček / Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada aktuálně odchovává mláďata dvou druhů jelenů, kteří už byli v přírodě vyhubeni. Mláďata přibyla ve výběhu jelenů milu i ve stádě siků vietnamských, řekla ČTK mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Ve výběhu jelenů milu přišla postupně na svět dvě mláďata. Starší je sameček, u mladšího chovatelé pohlaví zatím neznají. U siku vietnamských přibyli dva samci. "O všechna mláďata jejich matky příkladně pečují, žádné nebylo a není opuštěné. V obou případech se jedná o jeleny, kteří byli v přírodě již vyhubeni. Jelen milu před více než 100 lety, sika vietnamský v roce 1974. Jen díky tomu, že jsou chovy v zoologických zahradách a dalších chovných zařízeních úspěšné, nevymizela tato zvířata z naší planety úplně," uvedla mluvčí.

Připomněla, že několik dnů po narození nejsou malí kolouši ve výbězích zpravidla vidět. U většiny jelenovitých totiž zůstává mládě přikrčeno v trávě. Důvodem je pravděpodobně to, aby se takto ukrylo před predátory.

"Jeho matka se zdržuje opodál a pravidelně je přichází zkontrolovat a nakrmit. To platí i pro zástupce jelenovitých v naší přírodě, který se hojně vyskytuje často i v blízkosti lidských sídel – srnce obecného. V jarním období mohou lidé při procházce, kosení trávy a podobně narazit na schoulená mláďata srnců. V domnění, že jsou opuštěná, je seberou a předají do některé ze záchranných stanic. Ovšem ve většině případů se o opuštěná mláďata nejedná," řekla mluvčí.

Dodala, že mláďat nalezených ve volné přírodě by se lidé neměli dotýkat, ani v případě nepříznivého počasí. "Netýká se to jen kolouchů, ale také malých zajíčků, ježků a dalších savčích mláďat. Divoká zvířata se člověku vyhýbají, a proto i lidský pach na mláděti způsobí, že jej samice zpravidla opustí. Navíc odchov mláďat volně žijících zvířat člověkem je velmi obtížný a ne vždy úspěšný. Může tak dojít ke změnám v přirozeném chování zvířete, takže jej už většinou není možné vrátit zpátky do přírody," vysvětlila Nováková.

