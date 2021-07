Ostravská zoo představila největší průchozí voliéru v zahradě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andrew Cannizzaro / Flickr Ve voliéře je nyní k vidění šest druhů ptáků a jeden druh savce. Nepřehlédnutelné je zejména hejno kondorů havranovitých. Ilustrační foto

Ostravská zoo představila novou expozici pro kondory a další jihoamerické ptáky nazvanou La Pampa. Jde o největší průchozí voliéru v zahradě, která byla pojmenovaná po provincii v centrální Argentině. Voliéra je součástí chovatelsko-expozičního zařízení Jižní Amerika, které vzniklo úpravou expozice malých šelem, řekl ředitel zoo Jiří Novák.

"Voliéra La Pampa je unikátní už svým pojetím, protože se zaměřuje na politickou provincii La Pampa, která ve skutečnosti v sobě zahrnuje tři biogeografické provincie, které jsou velice zvláštní, protože na krátkém úseku můžete vidět travnaté pláně, trnité keře i polopouště. Těmto prostředím se přizpůsobily některé druhy zvířat, které prezentujeme," uvedl Novák.

Ve voliéře je nyní k vidění šest druhů ptáků a jeden druh savce. Nepřehlédnutelné je zejména hejno kondorů havranovitých tvořených sedmi samci a také tři páry ibisů šedokřídlých. Tito středně velcí ptáci posedávají na větvích a občas proletí i nad hlavami návštěvníků. Na zemi a často i ve vodě se zdržují zástupci vrubozobých ptáků – ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé a čírky modrozobé. Posledním ptačím zástupcem je pisila americká, která je nápadná nohami nepoměrně dlouhými ke svému drobnému tělu. Jediným zástupcem savců je pak ve voliéře morče divoké.

"Chtěli bychom do budoucna budovat převážně průchozí voliéry, protože nabízí přímý pohled na chované druhy. Voliéra je technicky velmi zdařilá. Povrch je tvořený nerezovou sítí bez švů a bez spojování. Měli jsme s tímto typem dobrou zkušenost z Pavilonu evoluce, kde stojí podobná voliéra pro šimpanze. Voliéra působí nenásilným dojmem, když se díváte směrem k obloze, tak síť téměř nevidíte," uvedl Novák. Síť voliéry se tvořila ručně přímo v místě expozice.

Podle Nováka chovatelé museli pečlivě vybírat i obyvatele voliéry. "Věděli jsme, že tam chceme představit kondory, které jsme dlouhou dobu a tradičně chovali. Chováme tři druhy kondorů, a to i ty největší andské, kteří samozřejmě z logiky věci nejsou úplně vhodní do průchozích voliér, protože to jsou příliš velcí a silní ptáci,kteří by mohli být nebezpeční. Ukázalo se, že i kondor královský, kterého tady chováme, není do této voliéry úplně vhodný. Jednak pro svoji velikost, ale hlavně proto, že se ukázal být velice plachý a citlivý," podotkl Novák. Dodal, že zkušení chovatelé zvířata do expozice volí tak, aby si vzájemně neublížila, případně si nekonkurovala v potravě či v době rozmnožování. Zoo plánuje do voliéry doplnit ještě další druhy ptáků. Jedním bude zástupce pěvců – kardinálovec zelený. Tento příbuzný strnadů bude nejvzácnějším obyvatelem La Pampy. V Červeném seznamu je zařazen v kategorii ohrožený. Velikost divoké populace je odhadována na pouhých 1000 až 2000 dospělých jedinců. Atraktivním obyvatelem voliéry pro návštěvníky by pak mohl být kolpík růžový. "Je to představitel brodivých ptáků, který má skutečně růžově zbarvené peří a dlouhý, lžicovitě roztažený zobák, takže působí určitě velmi zajímavě," doplnil Novák.

Výstavba voliéry z nerezové sítě, vybudování chovatelského zázemí a úprava stávajícího objektu malých šelem přišla na necelých 45 milionů korun a náklady na výstavbu uhradilo město. V současné době se v zoo dokončuje také nová expozice pro makaky a gibony, které bude hotova v srpnu a přijde na bezmála 127 milionů korun.

