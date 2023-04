Ostravské zoo se podařilo rozmnožit vzácné krokodýlovce čínské

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ostravské zoologické zahradě se podařilo rozmnožit vzácné krokodýlovce čínské. Je teprve druhou evropskou zoo, kde se tito vzácní a v přírodě vyhubením ohrožení plazi rozmnožují. Daří se to ještě německé zahradě v Kolíně nad Rýnem, odkud zoo loni v létě pár krokodýlovců přivezla. ČTK to řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Ostravská zahrada loni v létě otevřela nové expozičně-chovatelské zařízení Chrám gibonů, kde kromě gibonů bělolících chová i několik dalších druhů zvířat z Vietnamu. Je mezi nimi i zhruba 40 centimetrů dlouhý ještěr - krokodýlovec čínský. Samice v ostravské zoo přivedla na svět čtyři mláďata. "Tito ještěři jsou ve své domovině úzce vázáni na vodu. Většinou se zdržují na větvích a jiných vyvýšených místech nad malými potůčky v horských lesích. Výsek takového lesa s vodní nádrží obývají i v ostravské zoo, kde mají k dispozici hustě zarostlé akvaterárium," uvedla mluvčí.

Samice nekladou vejce, ale mláďata se vyvíjejí v těle matky. Po zhruba devíti měsících se rodí živá mláďata vážící okolo čtyř gramů. "Tento druh vyžaduje zimování při teplotách okolo 15 stupňů, proto byla zvířata na konci podzimu umístěna v chovatelském zázemí do zimovacího zařízení s odpovídající teplotou a dostatkem vegetace a substrátu, do kterého si zalezla a od listopadu do března zůstala ve stavu takzvané brumace, během kterého nepřijímala potravu. Oba jedince jsme pravidelně kontrolovali a vážili. Zatímco samec lehce ztratil na váze, samici se stále zvětšovalo břicho,“ uvedl chovatel plazů a obojživelníků Lucas Bono.

Samice rodí mláďata buď před brumací, nebo po ní, což byl případ i ostravské samice. "Krátce po ukončení brumace se v teráriu objevila čtyři zdravá mláďata. Od narození jsou plně vyvinutá a schopná se sama o sebe postarat. Jako potravu jim chovatelé předkládají žížaly, cvrčky a bráněnky. Stejnou potravu dostávají i dospělí krokodýlovci," uvedla Nováková.

Vzhledově vypadají mláďata jako zmenšeniny dospělých jedinců, odlišují se pouze zbarvením – mají jasně žlutou skvrnu na hlavě a naopak jim chybí červená barva na spodní části těla. "Jelikož rodiče o své potomky nepečují, spoléhají malí krokodýlovci na svůj obranný mechanismus. V případě vyrušení natáhnou končetiny podél těla a znehybní, takže působí jako kus větvičky. Díky tmavému zbarvení dokonale splynou s okolím, a dokud nebezpečí nepomine, ani nemrknou. Takto dokáží setrvat i několik hodin. Díky tomu se jim daří oklamat většinu predátorů," doplnila mluvčí.

Všichni krokodýlovci zatím pobývají v chovatelském zázemí. Jakmile se oteplí, vrátí se dospělí jedinci do akvaterária v Chrámu gibonů. Mláďata zůstanou v zázemí. "Zoo Ostrava je jedna z pěti evropských zahrad, které chovají vietnamský poddruh krokodýlovce čínského. Mimo Evropu je nechová žádná instituce. Včetně našich čtyř mláďat čítá současná evropská populace pouhých 29 jedinců. Odchovy se zatím daří jen v Kolíně nad Rýnem, kde se těmto plazům intenzivně věnují a podporují i vědecké a ochranářské aktivity přímo ve Vietnamu," doplnila inspektorka chovu Markéta Rejlková.

reklama