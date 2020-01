Ostrovská školka chce úpravou zahrady podpořit výuku v přírodě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Monkey Business Image / Shutterstock.com V Ostrově na Karlovarsku chtějí upravit zahradu v mateřské škole v Halasově ulici. Školka se chce zapojit do programu Přírodní zahrady, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Ostrově na Karlovarsku chtějí upravit zahradu v mateřské škole v Halasově ulici. Školka se chce zapojit do programu Přírodní zahrady, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí. Chce tím podpořit výuku dětí ve venkovním prostředí. Školka bude žádat na úpravu své zahrady o dotaci 500.000 korun, přičemž 75.000 korun dá z vlastních prostředků, řekl místostarosta Ostrova Marek Poledníček (Ostrováci.cz).

Ve školce už některé přírodní prvky jsou a podle ředitelky Jolany Nečové by školka na další úpravy chtěla využít dotaci. "My už jsme s přírodní zahradou částečně začali. Některé komponenty už máme postavené, jako například smyslový chodníček nebo vrbové iglú," řekla Nečová. "Čekaly by nás terénní úpravy zahrady a zasazení stromků. Chtěli bychom postavit broukoviště, skleník, kompostér, zavlažování a bylinkovou zahradu, aby si to vše děti mohly vyzkoušet. Postavili jsme už altánek, který bychom rádi dovybavili a udělali z něho venkovní dílnu," uvedla Nečová. Podle ředitelky by se tak školka chtěla přiblížit konceptu lesních školek a zapojit do výuky environmentální vzdělávání v přírodním prostředí.

Hlavním cílem projektu Přírodní zahrady je, aby se výuka co nejvíc přenesla z interiérů škol a školek do jejich zahrad. Součástí projektu je vybudování a úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu. Podle projektu musí být lavičky, stolky, oplocení či obruby záhonů vyrobeny z přírodních nebo recyklovaných materiálů.

Další podmínkou pro získání dotace je nutnost zapojit do projektu veřejnost. "Určitě bychom chtěli udělat nějakou prezentaci na našich webových stránkách. Také uděláme Den otevřených dveří pro rodiče nebo pro budoucí žáky naší školy," řekla Nečová.

Zda se do projektu zapojí i další mateřské školy v Ostrově, zatím není jasné.

reklama