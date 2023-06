Ovzduší na východě Severní Ameriky se pomalu zlepšuje, požáry v Kanadě dál zuří

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Části Spojených států a Kanady dál trápí zhoršená kvalita ovzduší způsobená kouřem z lesních požárů, situace se ale s příchodem víkendu zlepšuje. Ve velkých městech včetně New Yorku a Washingtonu míra znečištění v noci na dnešek výrazně klesla a přiblížila se hodnotám, které jsou považované za bezproblémové. Na východě Kanady hasiči pokročili v boji s některými z desítek požárů, na západě země se však plameny na konci týdne šířily, informovala agentura Reuters.

Kouř z kanadských požárů tento týden zasáhl desítky milionů lidí, když jej vítr začal unášet směrem na jih do hustě osídlených oblastí u Velkých jezer a na severovýchodě Spojených států. Postupně se ve větší či menší intenzitě rozprostřel téměř nad celou východní polovinou USA a zamlžil i nebe nad jižními státy jako Alabama či Jižní Karolína. Americký prezident Joe Biden hovořil o "drsné připomínce dopadů klimatických změn".

Nejhorší byla situace v oblasti zahrnující části New Yorku, Pensylvánie a americkou metropoli Washington, kde ve středu a ve čtvrtek míra znečištění dosahovala úrovně považované za nebezpečnou i pro zdravé obyvatele. "Tyto podmínky posílaly astmatiky do nemocnic, zdržovaly lety a vynutily si odklady sportovních utkání i oslavy Měsíce hrdosti v Bílém domě," napsala agentura AP. Úřady v zasažených oblastech vyzývaly obyvatele, aby omezili pohyb venku a nosily respirátory.

Dnes ráno panovala na severovýchodě USA výrazně lepší situace. Washington, kde se o den dříve index kvality ovzduší na americké stupnici od nuly do 500 pohyboval nad 300 body, hlásil hodnotu 76. New York byl na 69 bodech poté, co tam ve středu večer naměřili rekordních 413 bodů. Bezproblémový stav podle federální Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) má hodnotu do 50 bodů.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) varovala, že na některých místech se i dnes může vyskytnout hustější kouř a že na větším území bude přetrvávat "mírný až střední" kouřový opar. Modely předpovídající proudění vzduchu ale podle deníku The New York Times nasvědčovaly celkovému zlepšení ve srovnání s předchozími dny. Podle NWS by měl vítr přinášející kouř z Kanady slábnout a v sobotu také změnit směr.

Lesní požáry v Kanadě stále zuří na stovkách míst. V provincii Québec, odkud vítr přinášel kouř do USA, se podle Reuters hasičům dařilo dostávat pod kontrolu některé z největších ohňů. Regionální premiér François Legault ve čtvrtek řekl reportérům, že situace se stabilizuje, hasičům by také mohl pomoci déšť, který se čeká v pondělí.

Obrat k horšímu naopak zažívala Britská Kolumbie, tedy provincie na jihozápadě Kanady. Úřady nařídily asi 2500 lidí opustit domovy kvůli šířícímu se požáru u obce Tumbler Ridge na severovýchodě regionu. Evakuace probíhaly také severněji, odkud je aktuálně hlášen druhý největší lesní požár v dějinách provincie.

Kanada zažívá extrémně ničivou sezónu lesních požárů, která běžně trvá od května do září. Plameny letos zachvátily už skoro 40.000 kilometrů čtverečních půdy, tedy zhruba čtyřnásobek rozlohy Jihočeského kraje. Je to zároveň více než desetinásobek průměru z minulých deseti let za stejnou část roku. Do boje proti požárům se kromě kanadské armády zapojily také týmy z USA, Austrálie, Nového Zélandu a Jihoafrické republiky, hasiče posílá rovněž Evropské unie.

reklama