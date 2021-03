Pardubice chtějí přesadit lipovou alej kvůli stavbě terminálu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Většinu vzrostlých lip, které lemují ulici K Vápence v Pardubicích, chce město přesadit jinam. Komunikaci potřebuje kvůli stavbě dopravního terminálu rozšířit a bez odstranění stromů její úprava možná není, uvedl magistrát. Původně navrhoval kácení, proti němu se postavili ochránci přírody.

"Většina z lip, které jsou součástí aleje, je podle posudku zdravá a perspektivní. Na popud veřejnosti jsme ještě jednou prověřili projekt stavby, ale lípy na místě, kde rostou, skutečně zůstat nemohou. Přesto se rýsuje možnost, jak je zachránit," řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Magistrát oslovil společnost, která tvrdí, že je schopná vzrostlé stromy přesadit na jiné, vhodnější místo. Odborníci odhadují, že by bylo možné přesadit lípy, které rostou blíž k železniční trati. Přesazení bude obtížné, protože pod nimi vedou inženýrské sítě.

"Nyní jednáme o konkrétních podmínkách této akce. Může být finančně náročná, ale je to investice do zeleně, do lepšího životního prostředí, tedy do budoucnosti. Pokud bude projekt přesazení lip úspěšný, může být pro město vodítkem pro další roky a investice," řekl Nadrchal.

Proti kácení podaly dva ekologické spolky odvolání. Zabývalo se jím ministerstvo životního prostředí, které následně vydalo pokyn, že projekt musí projít schvalovacím procesem vlivu na životní prostředí EIA, řekl ČTK zástupce spolku Chráníme stromy Miroslav Seiner. O záměru přesadit stromy nevěděl.

"Víme o firmách, které přesazení nabízejí. Údajně to funguje pro určité druhy stromů. Je to krok, o kterém se dá diskutovat. Ale musíme se na to podívat, zjistit podrobnosti," řekl Seiner.

Alej tvoří 30 stromů, převážně lip. Podle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je osm lip vážně poškozených a je nutné je pokácet. I přes záchranu ostatních stromů zajistí město náhradní výsadbu.

"Projekt počítá s výsadbou 26 nových stromů, se vznikem zhruba 1680 metrů čtverečních zelených ploch, včetně dvou trvalkových záhonů. U terminálu je počítáno s výsadbou popínavých rostlin, které mají budovu z jižní a západní strany pokrýt do výše 3. nadzemního podlaží, dalšími popínavými rostlinami bude osázen plot mezi ulicí a železnicí," uvedl Nadrchal.

Přestupní terminál Jih s parkovacím domem a zastávkami MHD chce město stavět v příštích letech. Správa železnic postaví přes koleje lávku. Terminál umožní cestujícím přejít po lávce na vlakové nádraží.

