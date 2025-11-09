https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-maji-novou-lipovou-alej-pripomina-svobodu-a-konec-valky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

9.11.2025 15:29 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej svobody. Připomíná kulaté výročí konce druhé světové války a zároveň je upomínkou listopadových událostí v roce 1989. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
 
"K výsadbě jsme vybrali lípu, protože je českým národním stromem. Stromořadí věnujeme k výročí konce války, a protože je listopad, oslavíme tím i svobodu, kterou republika v roce 1989 získala," uvedla Klčová.

Najít místo, kde je možné sázet stromy a nepřekážejí tam inženýrské sítě, bylo obtížné. Pozemky patří městu, ale městský obvod IV se musel domluvit také se zemědělskou společností, která má v nájmu okolní pole. Po polní cestě jezdí technika, proto koruny stromů musí být ve větší výšce, aby je traktory a další vozidla neponičily.

"Koruna bude začínat na pěti metrech. Alej vede asi do poloviny cesty. Do budoucna by mohla být po celé cestě. Na jaře ještě plánujeme hmyzí dálnici podél cesty, jsou to rostliny, které lákají opylovače," řekla Petra Vašíčková z odboru životního prostředí městského obvodu IV.

Podél cesty, která měří přes dva kilometry, poroste na její části lípa srdčitá malolistá, stromkům je pět let. Kmínky mají v průměru osm až 12 centimetrů. "Lípa se sem hodí dobře, je to vitální strom, je neslučitelně spojená s českou krajinou. Jinak podmínky tady budou mít všelijaké, protože budou podél cesty, kde jezdí technika, ale věřím, že se chytnou," řekl arborista Lukáš Chramosta.

Stromky mají kořeny v hliněném balu, což je podle arboristy pro vybrané prostředí výhodnější. Zakotvené jsou třemi kůly. Vzrostlá alej tam bude do 20 let, dodal. Na sázení se dnes podílely desítky dobrovolníků, byla jich odhadem stovka. Na stromech pak budou cedulky s jejich jmény.

"Myšlenka se nám moc líbila a brali jsme to jako samozřejmost, že přijdeme. Moc se nám líbí, že tady budeme mít svůj strom," řekla starostka Lenka Pařízková z TJ Sokol Pardubice.

Náklady na výsadbu byly kolem milionu korun, většinu zaplatila soukromá firma. Dvacítku stromů si vysadí v pondělí její pracovnici sami.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pestrá zemědělská krajina Foto: Depositphotos Vítězové soutěže Žít krajinou převzali ocenění za nejlepší pozemkové úpravy Oldřichův dub. Foto: Nadace Partnerství Stromem roku 2025 v ČR se stal Oldřichův dub z Peruce na Lounsku Valdštejnova alej v Jičíně Foto: Aktron Wikimedia Commons Jičín vykácí 40 stromů Valdštejnovy lipové aleje, jsou ve velmi špatném stavu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist