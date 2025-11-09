Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války
Najít místo, kde je možné sázet stromy a nepřekážejí tam inženýrské sítě, bylo obtížné. Pozemky patří městu, ale městský obvod IV se musel domluvit také se zemědělskou společností, která má v nájmu okolní pole. Po polní cestě jezdí technika, proto koruny stromů musí být ve větší výšce, aby je traktory a další vozidla neponičily.
"Koruna bude začínat na pěti metrech. Alej vede asi do poloviny cesty. Do budoucna by mohla být po celé cestě. Na jaře ještě plánujeme hmyzí dálnici podél cesty, jsou to rostliny, které lákají opylovače," řekla Petra Vašíčková z odboru životního prostředí městského obvodu IV.
Podél cesty, která měří přes dva kilometry, poroste na její části lípa srdčitá malolistá, stromkům je pět let. Kmínky mají v průměru osm až 12 centimetrů. "Lípa se sem hodí dobře, je to vitální strom, je neslučitelně spojená s českou krajinou. Jinak podmínky tady budou mít všelijaké, protože budou podél cesty, kde jezdí technika, ale věřím, že se chytnou," řekl arborista Lukáš Chramosta.
Stromky mají kořeny v hliněném balu, což je podle arboristy pro vybrané prostředí výhodnější. Zakotvené jsou třemi kůly. Vzrostlá alej tam bude do 20 let, dodal. Na sázení se dnes podílely desítky dobrovolníků, byla jich odhadem stovka. Na stromech pak budou cedulky s jejich jmény.
"Myšlenka se nám moc líbila a brali jsme to jako samozřejmost, že přijdeme. Moc se nám líbí, že tady budeme mít svůj strom," řekla starostka Lenka Pařízková z TJ Sokol Pardubice.
Náklady na výsadbu byly kolem milionu korun, většinu zaplatila soukromá firma. Dvacítku stromů si vysadí v pondělí její pracovnici sami.
