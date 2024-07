Pardubice oživí přírodní park Červeňák

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V příštím roce by měly začít úpravy přírodního parku Červeňák v Pardubicích. Zastupitelé v květnu schválili investiční záměr. Náklady město odhaduje na 75 milionů korun, dotace by měla činit 33 milionů korun. Bývalé armádní cvičiště město získalo v roce 2019."Investiční záměr je finální krok k tomu, abychom dostali stavební povolení, to doufám dostaneme od úřadu v létě. Následně na podzim můžeme vysoutěžit zhotovitele a na začátku roku 2025 bychom začali revitalizaci," uvedla náměstkyně Jiřina Klčová (ANO).

Území dřív patřilo armádě, do roku 1994 tam bylo cvičiště ženijního vojska. Místem protéká řeka Chrudimka a oblast kolem je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Město chce úpravami posílit ochranu přírodního charakteru oblasti, zlepšit stav přírodních stanovišť a regulovat a omezovat nepůvodní druhy.

"To zahrnuje i nepopulární kácení stromů, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečné stromy nebo náletové dřeviny obklopující vzácné stromy, se jedná o nevyhnutelný krok. Samozřejmě počítáme i s výsadbou desítek stromů nových, stejně tak i stovek keřů," řekla Klčová.

Projekt počítá s rozšířením sítě cest o přírodní pěšiny, instalací mobiliáře, vybudováním pumptrucku a singletrailu, hřištěm pro děti, které bude ve stylu vojenského cvičiště. Stavět se má také workoutové hřiště nebo také griloviště. Zároveň v lokalitě vzniknou dvě naučné stezky, první se bude zabývat vojenskou historií místa, druhá jeho přírodními hodnotami.

"Bude to trvat tři roky, v průběhu revitalizace zůstane Červeňák otevřený občanům, v místě, kde se bude konat úprava, bude omezený provoz, ale nikdy to nebude tak, že by bylo celé území uzavřeno," řekla Klčová.

Opoziční zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice) považoval úpravy za zbytečně nákladné, v nynější podobě projekt je podpořit nechtěl. "Náletový strom má benefity a minimum záporů. Mít území, kde bude víc vegetace, neberu jako prohru, nemusí to být všechno učesané," řekl Sedlák.

U většiny zastupitelů však měl projekt podporu, hlasovalo pro něj 34 z 37 přítomných. Robert Hrdina (Zelení za Piráti) ocenil Iniciativu přírodní park Červeňák, která pomohla tomu, aby město k revitalizaci přistoupillo. "Je obdivuhodné co dokázala, díky nim tam nepovede silniční propojka a nebudou developerské projekty," řekl Hrdina.

Sedlák zmínil i zchátralý most Červeňák, který chtějí aktivisté zachránit a podle něj se jmenuje celá oblast. Most je zavřený na popud odborníků od prosince 2018. Město zatím nerozhodlo, jak s ním naloží.

Podle primátora Jana Nadrchala (ANO) je na zváženou, jestli se vyplatí most opravovat, když tak za dva tři roky povede přes Chrudimsku o 150 metrů dál jihovýchodní obchvat a u něj bude také cyklostezka. Oba břehy řeky spojuje také nedaleký most Zeleňák, který město již opravilo. "Když z toho aktivisté chtějí mít technickou památku, tak bych jim doporučil, aby si to opravili za svoje," řekl minulý týden na tiskové konferenci opoziční zastupitel Petr Kvaš (ODS).

