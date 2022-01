Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz "Když likvidujete odpad, většinou platíte někomu za to, že si ho od vás vezme, zatímco když jsou předzpracované roztříděné suroviny, se to už otáčí. Odběratelé, kteří z toho něco vyrábí, za to platí," uvedl Nadrchal.

Pardubice plánují vybudovat Centrum pro komplexní využití odpadu (CEKVO), které by zajistilo co nejefektivnější využití veškerého tříděného odpadu ve městě. Vzniknout by mohlo například v průmyslové zóně v Semtíně, podílet by se na něm měli i soukromí investoři. Organizace Služby města Pardubic by měla vybudovat v první řadě dotříďovací linku, vytříděné suroviny by pak prodávala jejich zpracovateli, který by působil ve stejném areálu. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Podle něj by soukromé firmy mohly využívat vytříděné plasty, papír, sklo a přepracovaný stavební odpad. Výsledkem by pak byly například výrobky pro stavebnictví, dlažby, desky nebo střešní tašky. Díky zpracování materiálu na místě by se nemusel vytříděný odpad převážet. Součástí centra by měl být i technologický inkubátor, kde by vznikaly nové technologie na zpracování odpadu. Mohly by se v centru odzkoušet a provozovat.

"Další nespornou výhodou je, že se tím minimalizuje množství toho, co skončí na skládce. V ideálním případě by tento projekt měl zajisti stabilizaci výše poplatků za svoz a likvidaci odpadu v Pardubicích," uvedl Nadrchal. V současnost platí lidé v Pardubicích za likvidaci odpadu 650 korun na osobu ročně, město na každého obyvatele doplácí dalších 415 korun. Tím, jak se budou zvyšovat poplatky za skládkování odpadu, se bude bilance zhoršovat a zachovat poplatky ve stejné výši bude podle Nadrchala neudržitelné.

Soukromí investoři, kteří chtějí s městem na projektu spolupracovat, už zahájili přípravné práce. V příštích měsících by měli zastupitelé schvalovat memorandum o spolupráci, Nadrchal by chtěl nechat definitivní záměr schválit do konce volebního období. Náklady na dotříďovací linku odhaduje na 15 až 20 milionů korun a nevylučuje možnost získat na ni dotaci.

