Pardubický kraj bude s Pardubicemi a soukromníky sdílet solární elektřinu

24.9.2025 00:57 (ČTK)
Foto | Voice0Reason / Flickr
Pardubický kraj bude spolu s Pardubicemi a soukromými subjekty sdílet elektřinu vyrobenou v solárních elektrárnách. Budou členy vznikajícího Energetického společenství Východní Čechy, jehož členové díky sdílení přebytků energie ušetří a nezatíží životní prostředí. Podle krajské radní Petry Šimečkové (ODS a TOP 09) jsou fotovoltaické panely na budovách v okresech Pardubice, Chrudim a v oblasti Vysokého Mýta. Hejtmanství by díky sdílení mělo ročně ušetřit za energie 12 milionů korun.
 
"Tyto výrobny jsou na objektech ve vlastnictví kraje, města a soukromé sféry. Elektrická odběrná místa jsou provozována krajem, jeho příspěvkovými organizacemi, městem a soukromými firmami," uvedla Šimečková.

Fotovoltaické elektrárny jsou umístěné na střechách škol či nemocnic. Elektřina, kterou vyrobí, díky sdílení zůstane v regionu a poslouží dalším institucím a obcím. Do projektu, který vzniká s podporou Modernizačního fondu, se zapojuje 32 členů, z nich je 20 za Pardubický kraj, osm za město Pardubice a čtyři ze soukromé sféry.

V energetickém společenství vznikne samostatná skupina sdílení pro Pardubický kraj. Krajští zastupitelé také schválili členy pracovní skupiny pro energetickou optimalizaci objektů veřejné správy

Zapojení do společenství již v červnu schválily Pardubice. Prvních pět výroben o celkovém instalovaném výkonu asi 250 kilowattů, které se postupně spouštějí, by mělo ušetřit ročně zhruba 1,2 milionu korun, řekl tehdy ČTK radní František Brendl (Společně pro Pardubice). Počet fotovoltaických elektráren chce město zvyšovat. V druhé etapě vznikne deset slunečních elektráren a pokračovat se bude na vhodných budovách.

Asi nejpokročilejší ve sdílení elektřiny je v kraji město Chrudim. Ročně odhadem ušetří na platbách za energie několik milionů korun. Další úspory by mohlo přinést vybudování vlastní rozvodné sítě elektřiny u hlavního náměstí, takže by tam město neplatilo za distribuci.

