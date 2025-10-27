Pardubický kraj pořídí s pomocí dotace elektricko-bateriové vlaky
Podle náměstka hejtmana pro dopravu Ladislava Valtra (ODS) mají nové jednotky dlouhou životnost. Dosud využívané dieselové soupravy na regionálních tratích jsou staré v průměru 20 let, přesto je dopravci stále považují za perspektivní. Dotace pomůže urychlit jejich obměnu. "Zbrusu nové soupravy budou samozřejmě šetrnější vůči životnímu prostředí a pro cestující představují všeobecné zvýšení komfortu. Nahrazená starší vozidla budeme moci v rámci pravidelné obměny poslat jinam," uvedl Valtr.
Zvažované vlakové jednotky mají kapacitu 140 cestujících a na elektrizované trati jsou napájeny přímo z trakčního vedení, které také dobíjí baterie. Bateriový systém pak pohání soupravu mimo elektrifikované úseky maximální rychlostí 120 kilometrů v hodině až na vzdálenost 80 kilometrů na jedno nabití. Bezbariérová a klimatizovaná vozidla jsou prostornější, je v nich dostatek místa pro přepravu kočárků, lidí na vozíku i pro jízdní kola. Pardubický kraj je chce nasadit na tratích, kde dosud jezdí dieselové jednotky, například na trati Litomyšl – Vysoké Mýto – Česká Třebová – Moravská Třebová nebo v úseku z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Králíků. Nebude tak nutné na některých tratích čekat na jejich elektrifikaci.
Kromě Pardubického kraje uspělo se žádostmi o dotace z Modernizačního fondu dalších sedm regionů a Praha. Na 11 projektů se bude rozdělovat 15 miliard korun. Největší projekt v hodnotě čtyř miliard korun připravila Praha. Pod čarou skončily například Karlovarský, Středočeský, Olomoucký nebo Jihomoravský kraj. Regiony, které ve výzvě uspěly, uzavřou do konce roku 2026 s dopravci smlouvy o veřejných službách obsahující závazek dopravce pořídit a provozovat nová vozidla podpořená dotací.
