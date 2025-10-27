https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubicky-kraj-poridi-s-pomoci-dotace-elektricko-bateriove-vlaky
Pardubický kraj pořídí s pomocí dotace elektricko-bateriové vlaky

27.10.2025 09:22 | PARDUBICE (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zdroj | Depositphotos
Pardubický kraj získal z Modernizačního fondu, který využívá výnosy z emisních povolenek, dotaci 1,443 miliardy korun na podporu ekologické železniční dopravy. Současné vlaky chce nahradit moderními elektricko-bateriovými. Celkové náklady dosáhnou 2,062 miliardy korun, uvedl mluvčí hejtmanství Dominik Barták.
 
"Bez dotace je pořízení takových jednotek pro rozpočet Pardubického kraje prakticky nereálné, jelikož v rámci dopravní obslužnosti platíme takzvanou prokazatelnou ztrátu, kterou činí mimo jiné odpisy," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Ladislava Valtra (ODS) mají nové jednotky dlouhou životnost. Dosud využívané dieselové soupravy na regionálních tratích jsou staré v průměru 20 let, přesto je dopravci stále považují za perspektivní. Dotace pomůže urychlit jejich obměnu. "Zbrusu nové soupravy budou samozřejmě šetrnější vůči životnímu prostředí a pro cestující představují všeobecné zvýšení komfortu. Nahrazená starší vozidla budeme moci v rámci pravidelné obměny poslat jinam," uvedl Valtr.

Zvažované vlakové jednotky mají kapacitu 140 cestujících a na elektrizované trati jsou napájeny přímo z trakčního vedení, které také dobíjí baterie. Bateriový systém pak pohání soupravu mimo elektrifikované úseky maximální rychlostí 120 kilometrů v hodině až na vzdálenost 80 kilometrů na jedno nabití. Bezbariérová a klimatizovaná vozidla jsou prostornější, je v nich dostatek místa pro přepravu kočárků, lidí na vozíku i pro jízdní kola. Pardubický kraj je chce nasadit na tratích, kde dosud jezdí dieselové jednotky, například na trati Litomyšl – Vysoké Mýto – Česká Třebová – Moravská Třebová nebo v úseku z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Králíků. Nebude tak nutné na některých tratích čekat na jejich elektrifikaci.

Kromě Pardubického kraje uspělo se žádostmi o dotace z Modernizačního fondu dalších sedm regionů a Praha. Na 11 projektů se bude rozdělovat 15 miliard korun. Největší projekt v hodnotě čtyř miliard korun připravila Praha. Pod čarou skončily například Karlovarský, Středočeský, Olomoucký nebo Jihomoravský kraj. Regiony, které ve výzvě uspěly, uzavřou do konce roku 2026 s dopravci smlouvy o veřejných službách obsahující závazek dopravce pořídit a provozovat nová vozidla podpořená dotací.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Jan Šimůnek

27.10.2025 12:55
Jestliže se dělá něco, co je bez dotací nemožné, je něco ve státě zcela jistě silně špatně.
