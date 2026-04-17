Pardubičtí cestáři řeší křídlatku, invazní keř může zamořit velká území

17.4.2026 01:00 | PARDUBICE (ČTK)
Křídlatka japonská
Silničáři v Pardubickém kraji stále hledají efektivní způsoby likvidace invazních rostlin, které vytlačují původní druhy. Na Svitavsku a Orlickoústecku na několika místech roste u krajnic křídlatka, což je druh keře, který umí zamořit celé území. ČTK to řekl Jiří Bělčík ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která v Pardubicích pořádala konferenci na téma udržitelné zeleně.
 
"Obvykle to funguje tak, že se porost nejprve pokosí, nechá znovu vyrůst a následně se aplikuje glyfosát. Tento postup je nutné opakovat několikrát, protože tyto rostliny jsou velmi vytrvalé a jeden zásah nestačí," řekl Bělčík.

Postup silničáři koordinují s obcemi s rozšířenou působností, kterým hlásí místa, kde rostlina roste, sledují také, jak se daří její hubení. "Problém je v tom, že křídlatka je velmi bujná, a pokud by se nelikvidovala, dokáže během krátké doby zamořit území i v řádu stovek metrů," řekl Bělčík.

Problém může nastat, když se přibližuje k silnicím a křižovatkám a zhoršuje řidičům výhled. "Křídlatka se šíří poměrně výrazně. My jsme situaci zachytili včas, takže na našich dvou až třech lokalitách se nám ji daří udržet a zatím se dál nešíří," řekl Bělčík.

Silničáři mají specialisty na zeleň, kteří kromě jiného identifikují lokality s invazními druhy a navrhují jejich ničení. "Postupy se liší, od injektáže kořenů až po úplné odstranění rostlin. Tyto zásahy však vždy vyžadují povolení orgánů ochrany přírody, které stanovují další podmínky," řekl ředitel krajských silničářů Zdeněk Vašák.

Další problémy obecně v Česku způsobují například akáty a pajasany. Silniční a železniční koridory nebo vodní toky jsou místa, kde se invazní druhy snadno šíří. "Pokud se tyto dřeviny likvidují pouze kácením, situace se paradoxně zhoršuje. Po pokácení totiž začnou z kořenových výmladků vyrůstat nové stromky, často ve velkém množství, a vzniká hustý, obtížně prostupný porost," řekl Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V současnosti se za nejefektivnější metodu považuje injektáž pomocí herbicidu. Do kmene stromu se v období vegetace po obvodu navrtají otvory, do kterých se aplikuje herbicid, který se rozvede do celé rostliny a způsobí, že odumře, řekl Görner. "Strom je poté vhodné ponechat stát alespoň několik měsíců, ideálně rok, aby skutečně došlo k jeho úplnému uschnutí," řekl Görner.

Pajasan je zařazen na evropský seznam invazních druhů, pro které kraje vydávají opatření obecné povahy. Ta určují, jakým způsobem a v jakém období se mohou likvidovat. Pardubický kraj vyjádření zatím nevydal. "Do budoucna vzhledem k šíření invazivních rostlin určitě bude potřeba tato opatření řešit systémověji," řekl Bělčík.

Dále čtěte |
Mýval severní Foto: Pavel Vlček Zoo Ostrava Původní druhy v areálu ostravské zoo ohrožuje invazní mýval Trnovník akát Foto: Maljalen Shutterstock V NP Podyjí léta bojují s invazním akátem, rostou ho tam ale stále tisíce kusů Podrost akátin je chudý, přežívají tu hlavně rostliny jako kopřiva nebo svízel, které snesou nadbytek živin. Foto: Zuzana Chlumská Biologické centrum AV ČR / MHMP Jak druhy osidlují plochy po odstranění akátu? Brouci se vracejí, rostliny váhají

MU

Michal Ukropec

17.4.2026 08:48
Souhlasím s uvedeným odborným postupem. Alespoň někdo má rozum.
BM

Břetislav Machaček

17.4.2026 08:57
Na většinu rostlin(jinak křídlatka není keř, ale bylina) platí "únava"
neustálou mechanickou likvidací v zárodku růstu. Pokud budete křídlatku
například 5x ročně kosit pár dnů po obražení po kosení, tak se kořeny
vysílí neustálou obnovou zelené nadzemní hmoty a po pár letech vymizí.
Já to urychlil mulčováním starým gumolitem, pod kterým kořeny uhynuly
a kamarád pravidelným kosením až u země ihned po obražení. Křídlatka
to vzdala a vymizela, protože kořenům scházela zpětná vazba ze zelené
hmoty. Nemá v oblibě velké zastínění a když schází velké stromy, tak
se ji dobře daří. Řešit ji agresivní chemií je snazší, levnější, ALE !
Pražská EVVOluce

