Pavel podpořil otevření šumavského přechodu Modrý sloup, promluví s ministrem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | NP Šumava Stezka z Březníku u Modravy přes Luzenské údolí na Modrý sloup

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prezident Petr Pavel podporuje otevření šumavského hraničního přechodu Modrý sloup. Přechod je pro turisty kvůli ochraně ohrožené populace tetřeva hlušce uzavřený, jeho zpřístupnění je roky jedním z velkých témat turistiky a ochrany přírody na Šumavě. Pavel při své dnešní návštěvě Šumavy a diskusi s místními starosty a vedením Národního parku Šumava řekl, že o Modrém sloupu bude mluvit s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) a dalšími lidmi.

Otevření Modrého sloupu pro turisty by pomohlo nejen šumavským obcím, ale i rozvoji kultivovaného turistického ruchu na Šumavě, řekl prezident. "Máme tady necelých 30 kilometrů bez jediného přechodu, a to rozhodně 30 let po otevření hranic není naší dobrou vizitkou," poznamenal Pavel, který si v Srní prohlédl návštěvnické centrum parku s výběhem vlků. Ze třináctičlenné smečky se prezidentské návštěvě ukázalo 11 zvířat. Vlčí výběh patří k nejnavštěvovanějším místům Šumavy. Když byl v roce 2016 otevřen, navštívilo ho rekordních 187 000 lidí, loni jich bylo 112 000.

O otevření Modrého sloupu usiluje vedení národního parku, šumavské obce a loni ho za jednu z priorit označil i ministr Hladík. Cesta Luzenským údolím na hraniční přechod s Německem Modrý sloup je zavřená téměř 80 let, jeho otevření momentálně brání studie vlivu na životní prostředí EIA z roku 2018, podle níž by otevření cesty a přechodu mělo výrazně negativní vliv na populaci tetřeva hlušce, řekl ČTK ředitel národního parku Pavel Hubený. "Doufám, že pan prezident se za otevření Modrého sloupu přimluví, je to téma, které je tady v regionu živé," poznamenal.

Z posledního sčítání asi před šesti lety vyplynulo, že na celé Šumavě bylo 605 až 608 tetřevů. "Což pořád není velké číslo, ale my vidíme, že populace prostorově expanduje, není sevřená v původních jádrech, ale že se rozšiřuje. To je velice optimistické a doufáme, že s tím rozšiřováním jde i zvyšování počtu," uvedl Hubený. Posílení populace je jedním z předpokladů otevření Modrého sloupu. Loni odborníci sbírali tetřeví trus, který se geneticky vyhodnocuje a modeluje se z něj velikost populace. Výsledky by měly být známé letos.

Dalším opatřením, které by podle Hubeného mohlo pomoci Modrý sloup otevřít, je vyhlášení nových klidových území, která by zajistila dostatečnou ochranu jádrové populace tetřeva. Park záměr definoval pro řízení o kompenzačních řešeních, které ale ministerstvo vyhodnotilo tak, že postup nebyl s souladu se zákonem. V těchto opatřeních se počítalo například s otevřením cesty Luzenským údolím od 15. července do 15. listopadu od 10:00 do 17:00, kdy by podle odborníků z parku rušení turisty nemělo mít fatální vliv na populaci. Nesouhlasí s tím ale spolky zaměřené na ochranu přírody.

"Kompenzační opatření je zrušené v odvolacím řízení, já jsem podal podnět k přezkoumání a uvidíme. Pokud ministerstvo dojde k závěru, že ten proces nebyl vhodně zvolen, tak nám pravděpodobně nezbyde nic jiného než nechat vyhotovit novou EIA," uzavřel Hubený.

reklama