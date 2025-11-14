Pěstitelé budou asi muset elektronicky evidovat použití přípravků na ochranu rostlin
Záznamy v elektronické podobě musí nově nahrávat i zemědělští podnikatelé obhospodařující alespoň 200 hektarů půdy. "Cílem je získání dat za účelem provádění cíleného monitoringu zbytků přípravků v pitné vodě správci vodních zdrojů," napsalo ministerstvo zemědělství v předkládací zprávě.
Návrh také rozšiřuje možnosti získání kvalifikace pro výkon odborných rostlinolékařských činností ve státní správě. Dosud bylo podmíněné získáním speciálního vzdělání nebo profesní kvalifikací, což ale odrazovalo potenciální zájemce od nástupu na místa, která speciální vzdělání vyžadují. Zákon navrhuje další způsob získání odborné způsobilosti rostlinolékařů, a to formou specializované odborné průpravy organizované ústředním ústavem. "Cílem úpravy je významně zefektivnit, zjednodušit a zlevnit způsob získávání odborné rostlinolékařské způsobilosti," uvedl resort.
Zákon rovněž upravuje, jak by měly ministerstvo, ÚKZÚZ a další instituce řešit mimořádné události vyvolané působením škodlivých organismů, které ohrožují životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Zákon navrhuje zavést systémový přístup při řešení mimořádných událostí způsobených škodlivými organismy, který by fungoval podobně jako při likvidaci ohnisek nákaz zvířat podle veterinárního zákona a měl by navazovat na pohotovostní plány.
Čeští zemědělci podle dat ministerstva zemědělství snížili od roku 2015 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o více než 2,5 milionu kilogramu. V roce 2014 jich spotřebovali 13,1 milionu kilogramů, loni to bylo 10,5 milionu kilogramů. Loňská spotřeba byla meziročně mírně vyšší, zhruba o půl procenta.
Podle dřívějšího vyjádření úřadu k poklesu přispělo šetrnější obhospodařování zemědělské půdy a celoevropský zákaz některých látek. Zemědělské organizace ale poukazují na to, že omezování povolených účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin snižuje jejich účinnost proti škůdcům.
Agrární komora v červenci uvedla, že kvůli zákazům se škůdci, plevele nebo plísně postupně stávají odolnější vůči zbývajícím povoleným látkám, a je proto nutné postřiky opakovat častěji. Častější aplikace pak zvyšuje farmářům i náklady na produkci, upozornila komora.
reklama