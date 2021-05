Pěstitelů vinné révy ve Zlínském kraji ubylo, rozloha vinic se ale zvětšila

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Paul Joseph / Flickr Vinice v České republice podle statistiků zaujímají plochu 18 099 hektarů, z toho 459 hektarů připadá na Zlínský kraj, což je při hodnotě zhruba 2,5 procenta druhý nejvyšší podíl mezi kraji.

Ve Zlínském kraji za pět let ubylo pěstitelů vinné révy, rozloha vinic se ale zvětšila. Více než třetina vinic v kraji je starých od deseti do 29 let, tedy v plné plodnosti. Nejvíce zastoupenými odrůdami je Ryzlink rýnský a Müller Thurgau. Vyplývá to z průzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ) mezi pěstiteli vinné révy, kteří byli v červenci 2020 evidovaní v Registru vinic. Výsledky průzkumu, který se koná jednou za pět let, zveřejnil ČSÚ letos.

Vinice v České republice podle statistiků zaujímají plochu 18 099 hektarů, z toho 459 hektarů připadá na Zlínský kraj, což je při hodnotě zhruba 2,5 procenta druhý nejvyšší podíl mezi kraji. Nejvíce vinohradů je v Jihomoravském kraji, a to 16 957 hektarů, což činí 93,7 procenta vinic v České republice. Ze 16 541 tuzemských pěstitelů jich ve Zlínském kraji bylo 404, což je mezi kraji opět druhé nejvyšší číslo. Nejvíce je jich na jižní Moravě, a to 15 972.

Ve srovnání s rokem 2015 se počet pěstitelů vinné révy v České republice snížil o 1675, tedy o 9,2 procenta. Rozloha vinic se za pět let rozšířila o 411 hektarů, to je o 2,3 procenta. Obdobně se situace vyvíjela i ve Zlínském kraji, kde za pět let ubylo 32, tedy 7,3 procenta, pěstitelů a rozloha vinic se zvětšila o 117 hektarů, což je 34,1 procenta.

Téměř 37,8 procenta vinic ve Zlínském kraji byla vysazena před deseti až 29 lety, jde tedy o vinice v plné plodnosti. Výsadby starší 30 let tvoří 34,9 procenta, výsadby staré od tří do devíti let pak 15 procent a nové výsadby do dvou let tvoří 12,3 procenta. Například společnost Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž vysadila v roce 2019 novou vinici ve Velehradě na Uherskohradišťsku, která zabírá plochu zhruba 5,5 hektaru. Plodit by měla začít příští rok.

Většina vinic v kraji, téměř 68,1 procenta, jsou bílé odrůdy révy vinné, které rostou na 313 hektarech. Z nich zabírá největší plochu Ryzlink rýnský vysazený na 17,8 procenta plochy s bílými odrůdami a Müller Thurgau vysazený na 16,4 procenta plochy s bílými odrůdami.

Vinice s modrými odrůdami rostou na 101 hektarech v kraji. Z toho na ploše 27,9 procenta pěstují vinaři odrůdu Frankovka a na 23 procentech Zweigeltrebe.

Evropská unie povoluje od roku 2016 zvyšování rozlohy tuzemských moštových vinic, jejichž hrozny slouží pro výrobu vína, o jedno procento. Vinaři, kteří povolení v konkrétním roce dostanou, jej nemusí využít v roce získání povolení, ale mohou výsadbu rozložit až do tří let. Výsadbu vinic sleduje a povoluje Ústřední kontrolní a zkušebního ústav zemědělský.

