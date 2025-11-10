https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/petice-proti-zruseni-rezervace-mastale-na-chrudimsku-ziskala-3619-podpisu
Petice proti zrušení rezervace Maštale na Chrudimsku získala 3619 podpisů

10.11.2025 11:50 (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Draceane / Wikimedia Commons
Elektronickou a papírovou petici proti zrušení přírodní rezervace Maštale na Chrudimsku podepsalo 3619 lidí. Majitelé lesů krajskému úřadu navrhli, aby místo ní vznikl přírodní park a dvě nová chráněná území. To se lidem nelíbí, protože by se ochrana cenného území zmenšila na polovinu. Bojí se zbytečného kácení i toho, že tam developeři postaví hotely. ČTK to řekla autorka petice Andrea Žáková z Jarošova. Proti návrhu se vyslovili i odborníci, zástupci obcí naopak říkají, že není čeho se obávat.
 
"Když tam bude jenom přírodní park, hrozí tam výstavba i kácení lesů. Obyčejní lidé nechtějí, aby tam byly tisíce turistů, ten nápor příroda nezvládne, skály trpí. Když tam bude ubytování, počty turistů porostou," řekla Žáková.

Přírodní rezervace Maštale je známá hlavně díky skalním útvarům. Rozkládá se na více než 1000 hektarech mezi obcemi Proseč, Budislav a Příluky a je protkána sítí turistických stezek. Zvláštní ochranu území získalo v 90. letech. Návrh majitelů lesů chce chráněné území zmenšit asi na polovinu.

Podle nich má vzniknout přírodní rezervace Nové Maštale o rozloze necelých 480 hektarů a přírodní památka Roudnické údolí s necelými třemi hektary. Mimo to navrhují přírodní park Maštale na zhruba 2000 hektarech. "Přírodní park není zvláště chráněné území a omezení, jak se v něm chovat, prakticky nejsou," řekl ČTK Filip Jetmar z Českého svazu ochránců přírody Svitavy.

Odborníci přímo neodmítají revizi rozhodnutí z 90. let, ale chtějí, aby se na ní podílela odborná veřejnost. "Není nám jasné, na základě čeho a jakých podkladů to takto radikálně chtějí zmenšit. Spíš kraj chtěl vyhovět požadavkům vlastníků pozemků," řekl Jetmar.

Jedním z iniciátorů byla před několika lety Litomyšl na Svitavsku. Směrem na Budislav má 60 hektarů, které spadají do přírodní rezervace. "Rezervace je ohromná, zasahuje nám do porostů, které chceme obnovovat. Jsou plochy, kde nám spadly stromy v úzké uličce mezi skalami, než jsme vyřídili povolení o jejich odstranění, trvalo to dva měsíce, lidé nám samozřejmě nadávali," řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

Pozemky v rezervaci patří obcím, církvi, Českým lesům nebo společnosti Gerimo. Podle Kašpara se všichni o ně chtějí starat. "Obavám rozumím, asi se o tom možná málo mluvilo, lidem se to nevysvětlovalo. Obava, že tam vyroste něco jako hotely, je úplně vedle," řekl Kašpar.

Krajská samospráva teď čeká, jak krajský úřad rozhodne. Potom bude hlasovat krajská rada. "Měli bychom poslouchat ty, kteří tam žijí, kteří tam hospodaří. Mám zpětnou vazbu například od starostů, že krok vítají. Především výkladová část legislativy se od poloviny 90. let změnila. Jestliže odborníci potvrdí, že to území neublíží a naopak prospěje, můžeme to schválit," řekl krajský radní Miroslav Krčil (3PK). Nechce dát ale na dojmy a čeká na odborné rozhodnutí, dodal.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

10.11.2025 13:05
Docela by mě zajímalo, kolik z těch petentů jsou místní, a kolik je tam podepsáno gaučových ekologů z pražských sídlišť a kaváren.

Jinak je nasné, že pokud se dějí věci typu:
" Jsou plochy, kde nám spadly stromy v úzké uličce mezi skalami, než jsme vyřídili povolení o jejich odstranění, trvalo to dva měsíce, lidé nám samozřejmě nadávali,"
Tak lidé nechtějí, aby o jejich majetcích rozhodovali líní a nekompetentní (přinejmenším) úředníci "ochrany" přírody.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

