Petici proti spalování odpadu v Uherském Hradišti podepsalo 3000 lidí

Majitelé teplárny vyberou způsob její modernizace především na základě ekonomické výhodnosti, vlivu na životní prostředí a dostupnosti paliva, v potaz budou brát i dopravní zatížení v Mařaticích, místní části města. Ilustrační foto

Petici odmítající zvažované spalování komunálního odpadu v teplárně v Uherském Hradišti-Mařaticích podepsalo přes 3000 lidí. Platných podpisů podle petičního zákona je 2727, řekl Jakub Grós, předseda petičního výboru Čisté Hradiště. Se sběrem podpisů začali jeho členové před měsícem. Dnes odpoledne petici odevzdali starostovi pětadvacetitisícového města Stanislavu Blahovi (ODS). Město podle něj nepodpoří úpravy, které by zhoršily životní prostředí. Nyní teplárna spaluje uhlí.

"Peticí jsme podporovali čistou variantu, která nebude mít dopad na okolí a na zdraví obyvatel. To je plynofikace. Pak ty další varianty, je to například pálení komunálního odpadu nebo čistírenských kalů, případně to je bioplynová stanice, a tam, jak víme ze všech ostatních spaloven, je nedostatečná legislativa, hrozí zvýšené emise, hrozí hlavně zahoření nebo kritické situace," řekl Grós. Poblíž teplárny podle něj bydlí řada lidí, je tam i skautská klubovna. Oblast dlouhodobě sužuje prach ze skládky hnědého uhlí.

Podle Blahy je petice důkazem, že se lidé o život ve městě aktivně zajímají. "Rozhodnutí, jakým palivem nahradit spalování uhlí v teplárně, bude složité a každý názor by měl být zvážen, ať bude pro nebo proti kterékoliv z posuzovaných variant. O postupu výběru nejlepší varianty informujeme od začátku otevřeně a tak to také zůstane. V tuto chvíli město nepreferuje žádnou z variant," uvedl dnes Blaha.

Koncem loňského roku schválili zastupitelé města uzavření memoranda s firmou MVV Energie CZ, společníky teplárenské společnosti CTZ. Cílem je zamezení prašnosti skládky uhlí v okolí uhelné teplárny a snížení emisí z teplárny. Město má ve společnosti CTZ vlastnický podíl ve výši 49 procent.

Majitelé teplárny vyberou způsob její modernizace především na základě ekonomické výhodnosti, vlivu na životní prostředí a dostupnosti paliva, v potaz budou brát i dopravní zatížení v Mařaticích, místní části města. "Rozhodovat se budeme na základě toho, jak budou jednotlivé varianty výhodné pro město a naše občany. Kritérií je celá řada, přičemž dopad na životní prostředí a zdraví lidí jsou z těch nejdůležitějších," doplnil starosta.

Na Vysokém učení technickém v Brně nyní vzniká studie, která by měla vyhodnotit, čím bude nejvhodnější v teplárně v dalších desetiletích topit. Výsledky by měly být veřejnosti představeny letos. Definitivní rozhodnutí o technologickém řešení pak může padnout už v roce 2021.

